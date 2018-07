před 2 hodinami

"Všechny chtěli postřílet, asi aby se nikdo nedozvěděl, co se tam stalo," vypráví jednasedmdesátiletá Jaroslava Kantoríková o válečném masakru v Českém Malíně, který nakonec přežilo jen několik šťastlivců. Mezi nimi i její otec. "To si nikdo neumí představit, když vám nikdo nepřežije. Nikdo, babičky, děda, strýcové a tety, nikdo. Jednou jsem to od otce slyšela a úplně mi to stačilo," říká dcera pamětníka po cestě na místo masakru, který je svou brutalitou možná ještě horší, než vypálení Lidic a Ležáků. Přesto je lehce pozapomenut. Přímo na Ukrajině si ho připomnělo několik set lidí, někteří nejspíš naposledy.