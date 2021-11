Foto: Otec a syn zachraňují permafrost na Sibiři. Do boje vyslali koně a bizony

Obhájce titulu Rus Daniil Medveděv vydřel na úvod tenisového Turnaje mistrů v Turíně výhru nad Polákem Hubertem Hurkaczem 6:7, 6:3, 6:4. Devátý hráč žebříčku ATP při své premiéře na závěrečném podniku sezony světovou dvojku nečekaně potrápil, než po dvou hodinách hry kapituloval.

Druhé utkání Červené skupiny vyhrál Němec Alexander Zverev po skreči domácího Mattea Berrettiniho. Olympijský vítěz Zverev získal po 79 minutách maratonský úvodní set 9:7 v tie-breaku. Za nepříznivého stavu 0:1 v druhé sadě si nechal wimbledonský finalista Berrettini několik minut ošetřovat poraněné břišní svaly a po pokusu o návrat do zápasu musel hned po následující výměně v slzách vzdát.

Čtyřiadvacetiletý Hurkacz tak nezopakoval překvapení z letošního Wimbledonu, kde Medveděva vyřadil v pětisetové bitvě v osmifinále a nakonec v All England Clubu došel až do semifinále. Rus mu oplatil porážku už v srpnu v Torontu a dnes vyhrál další vzájemný duel, který dospěl až do rozhodující sady.