Pestrobarevné mlhoviny i "dveře" na Marsu. Vesmír na zatím nejdetailnějších snímcích

Lidstvo je blíže porozumění vesmíru než kdy dřív. Díky dosud nejdetailnějším snímkům z teleskopu Jamese Webba se vědci podívali několik miliard let do minulosti a otestovali, co dělat v případě, že se na Zemi bude řítit nebezpečný objekt. Agentura Reuters přináší letošní nejlepší snímky kosmu.

