Foto: Na hranici s Podněstřím. Lidé se chystají na útěk i na boje proti separatistům

Tenistka Karolína Muchová vypadla na antukovém turnaji v Římě v prvním kole po porážce 2:6, 6:3 a 1:6 s Chorvatkou Petrou Martičovou. Pětadvacetiletá olomoucká rodačka tak nenavázala na předchozí turnaj v Madridu, kde úvodní zápas zvládla.

Trojnásobný grandslamový šampion Stan Wawrinka se po 15 měsících dočkal výhry na okruhu ATP. Švýcarský tenista, jenž je po operaci nohy, porazil v 1. kole antukového turnaje v Římě 3:6, 7:5, 6:2 Američana Reillyho Opelku.

Nyní sedmatřicetiletý Wawrinka se před dneškem radoval naposledy z vítězství loni v únoru v prvním kole Australian Open. V březnu se pak rozhodl vyřešit vleklé problémy s levou nohou operací a přišel o zbytek sezony.

Tenisový turnaj mužů a žen v Římě (antuka):

Muži (dotace 5,415.410 eur):

Dvouhra - 1. kolo: Wawrinka (Švýc.) - Opelka (14-USA) 3:6, 7:5, 6:2, Brooksby (USA) - Cobolli (It.) 6:3, 6:4, Davidovich (Šp.) - Ivaška (Běl.) 6:2, 4:6, 6:4, Paul (USA) - Ramos (Šp.) 6:4, 6:4, Fognini (It.) - Thiem (Rak.) 6:4, 7:6 (7:5), Shapovalov (13-Kan.) - Sonego (It.) 7:6 (7:5), 3:6, 6:3, Djere (Srb.) - Čorič (Chorv.) 6:2, 6:7 (3:7), 6:2, Basilašvili (Gruz.) - Evans (Brit.) 7:6 (7:2), 6:2, Chačanov (Rus.) - Zeppieri (It.) 6:3, 6:4, Van de Zandschulp (Niz.) - Korda (USA) 6:4, 6:1, Giron (USA) - Bublik (Kaz.) 3:6, 6:4, 6:3, Carreňo (15-Šp.) - Delbonis (Arg.) 6:3, 6:2, De Minaur (Austr.) - Lajovič (Srb.) 6:4, 6:1.

Ženy (dotace 2,527.250 eur):

Dvouhra - 1. kolo: Martičová (Chorv.) - Muchová (ČR) 6:2, 3:6, 6:1, Azarenková (16-Běl.) - Golubicová (Švýc.) 6:3, 6:0, Kasatkinová (Rus.) - Zidanšeková (Slovin.) 6:4, 6:3, Halepová (Rum.) - Cornetová (Fr.) 6:4, 6:4, Fernandezová (Kan.) - Pavljučenkovová (14-Rus.) 1:6, 6:2, 6:2, Gauffová (15-USA) - Kerberová (Něm.) 6:1, 6:4, Kalininová (Ukr.) - Keysová (USA) 6:4, 6:4, Bencicová (12-Švýc.) - Cocciarettová (It.) 6:4, 6:2, Putincevová (Kaz.) - Juvanová (Slovin.) 7:5, 4:6, 7:5, Šuaj Čang (Čína) - Trevisanová (It.) 6:4, 6:2, Sasnovičová (Běl.) - Kuděrmětovová (Rus.) 3:6, 7:6 (7:4), 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo: Hradecká, Mirzaová (ČR/Indïe) - Rosolská, Routliffeová (Pol./N. Zél.) 6:1, 6:2.