Foto: Jak se žije v nejteplejším městě planety. Teploty tu dosahují až k 51 stupňům

Komerční banka dostala od České centrální banky pokutu 7,5 milionu korun za to, že nesnížila celkové náklady spotřebitelských úvěrů o úrokové náklady u 1116 spotřebitelů, kteří požádali o předčasné splacení hypoték. Banka tak porušila zákon o spotřebitelském úvěru. Vyplývá to ze zveřejněného rozhodnutí centrální banky, na které upozornil web Seznam Zprávy. Komerční banka musí zaplatit pokutu do 30 dnů od nabytí právní moci, přičemž právní moci nabylo rozhodnutí podle údajů na webu ČNB 10. června.

Počátkem roku dostala pětimilionovou pokutu za podobné pochybení stavební spořitelna Modrá pyramida, která patří do skupiny Komerční banky.

Ze zveřejněného rozhodnutí centrální banky plyne, že Komerční banka nesnížila spotřebitelům, kteří požádali o předčasné splacení spotřebitelského úvěru na bydlení v období od poloviny března 2019 do poloviny července 2020 a uskutečnili jej, celkové náklady hypoték o výši úroku a dalších nákladů. Klienti by je museli zaplatit, pokud by úvěr nebyl předčasně splacen. Zmíněné úrokové náklady činily podle České národní banky 12,89 milionu korun.