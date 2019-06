před 16 minutami

"To se jako máme všichni přesunout do Německa?," ptá se Jeroen Kramer, který provádí návštěvníky u velké mořské bariéry Maeslant. Ta dokáže zabránit tomu, aby při silných bouřích moře zaplavilo pobřeží jižního Nizozemska, kde leží i přístavní město Rotterdam. Vlivem klimatických změn ale hrozí, že do konce století stoupne hladina oceánu a obří bariéra nebude stačit. Nizozemci proto neustále zdokonalují systém na kontrolu vody. Velká část jejich území totiž leží pod úrovní hladiny moře. Nizozemsko dnes slouží jako příklad pro země, které už stoupající hladina oceánu ohrožuje.