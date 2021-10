Foto: Greta v Miláně a indiáni, kteří tlačí na Bidena. Lidé pochodovali za klima

Muže podezřelého z toho, že v pondělí v Tišnově na Brněnsku vážně zranil pět lidí, policie obvinila z pokusu o vraždu. Hrozí mu až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Na policejním webu to uvedl mluvčí Pavel Šváb. Kriminalisté dají státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby.

Muže policisté zadrželi bezprostředně po činu. "Podle výsledků orientačních testů na návykové látky nebyl pod vlivem alkoholu ani drog. Obviněný dosud nebyl trestán, motiv jeho jednání zjišťujeme," uvedl Šváb. Mluvčí policie David Chaloupka už dříve uvedl, že muž byl s napadenými v příbuzenském vztahu.

Z vyjádření záchranné služby vyplývá, že šlo o sečné, bodné a řezné rány. Policie na místě činu ukončila zajišťování stop. Záchranáři měli v péči po útoku v rodinném domě šest lidí, pět z nich utrpělo vážná zranění.

Do Dětské nemocnice byly po útoku převezeny dvě děti, mluvčí nemocnice Veronika Plachá uvedla, že jedno je hospitalizované a je ve stabilizovaném stavu, druhé lékaři z nemocnice propustili. Starosta Tišnova Jiří Dospíšil řekl, že zaopatření tohoto chlapce řešil tišnovský OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) ve spolupráci se zdravotníky a že je o něj postaráno.