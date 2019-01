před 2 hodinami

Prezident Spojených států Donald Trump se ve čtvrtek zastavil v oblastech u hranice s Mexikem. Tam by rád v budoucnu vybudoval zeď nebo plot, které by zabránily nelegálním běžencům ve vstupu do USA. Téma ve čtvrtek znovu otevřel, zatímco navštívil imigrační centrum a promluvil k pohraničníkům.