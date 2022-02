Foto: Do Doněcka přijely neoznačené tanky. Jsme na vás připraveni, vzkazují Ukrajinci

Mladoboleslavští kriminalisté pátrají po muži, který v úterý kolem 14:00 pořezal ženu na cyklostezce v Tovární ulici v Benátkách nad Jizerou. Zdravotníci ženu letecky převezli do jedné z pražských nemocnic, protože po napadení se zhoršil její zdravotní stav, zřejmě kvůli nemoci, se kterou se léčí.

Jednapadesátiletá žena šla po stezce poblíž prodejny brusiva. Muž sedící na lavičce ji požádal o cigaretu, což odmítla a pokračovala v cestě. "V tu chvíli k ní zezadu přistoupil neznámý agresor, který ji nezjištěným předmětem udeřil do oblasti tváře a tím jí způsobil drobné řezné poranění," sdělila policejní mluvčí Michaela Richterová.

Podle policejní mluvčí byl útočník ve věku 25 až 30 let, měl tmavší pleť a oblečenou měl šedou mikinu s kapucí, kterou měl nasazenou na hlavě. Pokud lidé v úterý na stezce nebo jejím okolí viděli podobného muže, měli by to oznámit na linku 158.