před 18 minutami

Indickou metropoli Dillí zahalil hustý oblak smogu poté, co desítky tisíc lidí ve středu odpalovaly petardy u příležitosti hinduistického svátku světel díválí. Koncentrace miniaturních škodlivých prachových částic, které snadno pronikají do plic, na některých místech v Dillí dosáhla podle BBC 999 mikrogramů na metr krychlový. To je desetkrát víc než bezpečná hodnota stanovená Světovou zdravotnickou organizací (WHO).