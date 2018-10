před 1 hodinou

Čína v úterý otevřela nejdelší nadmořský most na světě. Na slavnostní ceremonii byl i prezident Si Ťin-pching. Most je dlouhý 55 kilometrů a spojuje Hongkong s Macaem a čínským Ču-chajem. Stavba trvala devět let a stála v přepočtu 449 miliard korun.