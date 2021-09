Málem zemřel v lavině bahna a kamení. Český voják vzpomíná na misi v Afghánistánu

Před čtrnácti lety ho v Afghánistánu zavalila lavina. Přišel přitom o nejbližšího kamaráda a dalšího ztratil při sebevražedném útoku teroristů. Válečný veterán Miloš Prášil nyní po dobytí Kábulu Tálibánem vnímá i sílící pocity zmaru těch, jimž v Afghánistánu padli manželé, tátové, synové či bratři. "Avšak všichni, s nimiž jsem ve styku, přesto věří, že oběť jejich nejbližších nebyla marná," říká.

Miloš Prášil byl vrchním praporčíkem brigády rychlého nasazení. V roce 2007 ho v Afghánistánu zavalila lavina bahna a kamení, když přijel zachraňovat uvázlé kamarády. Přežil jen zázrakem. Následky z těžkých zranění si ponese až do konce života. Dnes nad snímky z posledních tří dnů osudné patroly v květnu 2007 v provincii Badakšán, při níž ztratil nejbližšího kamaráda Kolju Martynova a v další misi i Jaroslava Lieskovana, z jehož pomocí se vrátil do života, přemýšlí, zda to všechno mělo vůbec smysl.

"Z toho konce nemám radost, ale přesto ničeho nelituji. My vojáci jsme tam neprohráli. Porazili jsme teroristy z al-Káidy a dostali i jejího vůdce bin Ládina, hlavu série teroristických útoků včetně toho na Spojené státy," říká Miloš Prášil. V době jeho působení v afghánském rekonstrukčním týmu stavěli Češi školy, závlahové systémy, elektrárny či nepostradatelné mosty. Podívejte se.