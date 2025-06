"Výbuch" jako v Kanadě nikdo nechce. Superdůležitý summit se chystá na Trumpa

Místo tradičních tří zasedání se vedoucí představitelé NATO sejdou pouze jednou na dvě a půl hodiny, píšou The Times.

Ani zpráva ze summitu nebude příliš obsáhlá. Nepřesáhne jednu stranu A4 a bude obsahovat pouze pět odstavců. Pro srovnání - loňský summit ve Washingtonu skončil prohlášením o 44 odstavcích a více než 5000 slovech.

Setkání se změnilo tak, aby odpovídalo Trumpovu komunikačnímu stylu. Ten otevřeně nesnáší dlouhá diplomatická jednání.

"Úředníci a diplomaté, kteří summit organizují, doufají, že se poučí z víkendového summitu G7, kdy Trump předčasně odjel a poté si s ostatními státníky vyřizoval účty na svých sociálních sítích," píše web The Times.

Červnový summit NATO bude tedy co nejkratší a zaměří se na jedno hlavní téma - zvýšení výdajů členských zemí na obranu.

Zaměřit se na toto téma je odhodlaný i generální tajemník NATO Mark Rutte, konkrétně na zvýšení na 5 % HDP.

Podle dohodnutých návrhů má 3,5 % připadnout na přímé vojenské výdaje a zbývajících 1,5 % na rozpočty související s obranou.

Podle The Times bude rozhodnutí o výdajích prezentováno jako Trumpův osobní triumf po desetiletích, kdy američtí prezidenti poučovali evropské spojence o tom, že mají zvýšit platby na obranné výdaje.

Návrh závěrečného dokumentu opět označuje Rusko za "přímou hrozbu", ačkoli NATO nebude opakovat loňské znění o "nezvratné" cestě Ukrajiny k členství v Alianci. Na summit pravděpodobně zamíří i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

