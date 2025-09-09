Zahraničí

Flotila s pomocí pro Gazu tvrdí, že její loď v tuniských vodách zasáhl dron

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Vedoucí loď flotily Global Sumud (GSF), která pluje s humanitární pomocí ke břehům Pásma Gazy a nyní se nachází v tuniských vodách, v noci na úterek ohlásila požár na palubě, jenž podle organizátorů akce zřejmě vypukl po zásahu dronem. Tuniská národní garda však uvedla, že přítomnost dronu nezaznamenala a že požár podle všeho vznikl uvnitř plavidla. Nikomu na palubě se naštěstí nic nestalo.
Demonstrant v tuniském přístavu Sidi Bou Saïd in Tunis vítá flotilu lodí Global Sumud, která pluje s humanitární pomocí ke břehům Pásma Gazy; neděle 9. 9. 2025.
Demonstrant v tuniském přístavu Sidi Bou Saïd in Tunis vítá flotilu lodí Global Sumud, která pluje s humanitární pomocí ke břehům Pásma Gazy; neděle 9. 9. 2025. | Foto: ČTK

Loď plující pod portugalskou vlajkou, na níž se nachází řídící výbor flotily, "byla něčím zasažena, podle předpokladů dronem", oznámila GSF na Instagramu. Podle reportéra agentury AFP z nedalekého přístavu byl požár na palubě rychle uhašen.

Flotila, nazvaná podle arabského slova "sumud", tedy vytrvalost, čítá na 50 lodí s aktivisty ze 44 zemí a podle médií je největší, jaká kdy vyrazila k Pásmu Gazy. To je vystaveno izraelské námořní blokádě už od roku 2007, kdy se na tomto palestinském území chopilo moci teroristické hnutí Hamás. V důsledku současné války Izraele s Hamásem nyní více než dva miliony obyvatel pobřežního pásma přežívají v extrémně složitých podmínkách a podle OSN v některých oblastech už vypukl hladomor.

Izrael letos začátkem března téměř na tři měsíce zcela přerušil dodávky humanitární pomoci, která se do Pásma Gazy dostávala v kamionech přes hraniční přechody, jež kontroluje izraelská armáda. Vysvětlil to tím, že Hamás pomoc rozkrádá pro vlastní potřebu.

Svědek agentury Reuters uvedl, že po dnešním incidentu se u tuniského přístavu, kde kotví ostatní lodě flotily, shromáždily desítky lidí, kteří mávali palestinskými vlajkami a skandovali hesla jako "Svobodná Palestina".

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Izrael gaza palestina válka Tunisko

