Flotila s Gretou vplula do vod, kde hrozí zásah Izraele. V minulosti ji tam zastavil

před 3 hodinami
Propalestinská flotila mířící do Pásma Gazy uvedla v noci, že vplula do oblasti, kde jí hrozí zvýšené nebezpečí kvůli možnému zásahu izraelských sil. Píše to agentura Reuters. Jedná se o oblast, kde předchozí snahy vplout do Pásma Gazy zmařila izraelská armáda. Flotilu, jejíž mezinárodní název je Global Sumud Flotilla, tvoří desítky lodí.
"Vstoupili jsme do oblasti s vysokým rizikem, kde předchozí flotily byly zachyceny či čelily útokům," uvedlo vedení projektu. Podle prohlášení se nad loděmi také zvýšila aktivita bezpilotních prostředků. Flotila tvrdila, že se nachází zhruba 150 námořních mil od Pásma Gazy, což je zhruba 280 kilometrů. Podle agentury ANSA italská fregata Alpino upozornila lodě flotily, že nebude pokračovat v jejich doprovodu.

Později zástupci flotily uvedli, že k některým lodím se přiblížila neidentifikovaná plavidla, která se pak vzdálila. "Viděli jsme, jak se přibližuje izraelská armáda," uvedla kolem 3:00 SELČ italská europoslankyně Benedetta Scuderiová, která je na palubě jedné z lodí.

Izraelští představitelé dali najevo, že nehodlají flotile umožnit vplout do Pásma Gazy. Na námořní provoz v okolí tohoto palestinského území izraelské úřady uplatňují embargo, kvůli kterému se nemohou vydat na moře ani rybáři z Pásma Gazy.

Flotila odmítla návrhy italské vlády, aby humanitární náklad, který převáží, předala na Kypru odnoži katolické církve, která by ho dopravila do Pásma Gazy. Cílem plavby je totiž porušit izraelské embargo uplatňované na Pásmo Gazy, uvedli aktivisté.

Účastníci flotily, mezi kterými je i ekologická aktivistka Greta Thunbergová, dlouhodobě kritizují Izrael za vysoký počet civilních obětí ve válce v Pásmu Gazy i za špatnou humanitární situaci na palestinském území.

 
