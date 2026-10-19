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Zahraničí

Floridský soud vydal zatykač na Raúla Castra

ČTK
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Soud na Floridě v pondělí vydal zatykač na někdejšího kubánského vůdce Raúla Castra, a to na základě obvinění týkajícího se podílu na sestřelení dvou letounů kubánským vojenským letadlem v únoru 1996. Floridská prokuratura 95letého Castra obvinila ze spiknutí za účelem spáchání vraždy prvního stupně, píše web stanice NBC 6.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Cubans mark the International Workers Day with massive gathering in Havana
Bývalý kubánský prezident Raúl Castro na prvomájovém průvodu v Havaně na Kubě, 1. května 2025.Foto: REUTERS – Norlys Perez
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Raúl Castro byl v době sestřelu letadel vypravených americko-kubánskou skupinou Brothers to the Rescue, ministrem obrany. Při incidentu zahynuli čtyři lidé. Brothers to the Rescue v 90. letech pomáhala zachraňovat Kubánce snažící se na vratkých člunech emigrovat do USA.

Havana tvrdila, že letouny sestřelila proto, že narušily kubánský vzdušný prostor. Naopak podle Washingtonu se to stalo nad mezinárodními vodami. Také Organizace amerických států (OAS) uvedla, že Kuba porušila mezinárodní právo.

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V květnu Spojené státy Castra v souvislosti s incidentem obvinily ze čtyřnásobné vraždy, ze zničení dvou letadel a ze spiknutí s cílem zabít americké občany. Kubánská vláda v prohlášení ve státní televizi tato obvinění vůči Castrovi rozhodně odmítla a označila je za podvržená.

Americký prezident Donald Trump letos vystupňoval ekonomický a politický tlak na kubánský režim, přičemž se několikrát objevily spekulace o možné americké intervenci na ostrově.

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Bílý dům mimo jiné nařídil blokádu, která přerušila dodávky ropy na Kubu, což vedlo k řadě celostátním výpadkům proudu, nedostatku potravin a širšímu ekonomickému kolapsu.

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