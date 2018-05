Florida čelí subtropické bouři, Maryland zaskočila blesková povodeň

Americké Národní středisko pro hurikány předpokládá, že Alberto po vstupu nad pevninu začne rychle slábnout.

Washington - Nejméně jednoho pohřešovaného má blesková povodeň, která postihla Ellicott City v americkém státě Maryland. Na možné přívalové povodně se mezitím připravuje severozápad Floridy, který čelí subtropické bouři Alberto.

Povodeň zasáhla Ellicott City v neděli, voda unášela auta a zničila řadu budov. Záchranáři museli vyprostit z domů desítky lidí, které živel uvěznil. Při záchranných pracích proud vody odnesl 39letého člena národní gardy Eddisona Hermonda, jehož tělo se dosud nenašlo.

Pro Ellicott City je to již druhá ničivá povodeň za poslední dva roky. "Říkají, že tohle je tisíciletá povodeň a my jsme je měli dvě během dvou let," řekl guvernér Marylandu Larry Hogan. V roce 2016 si živel vyžádal dvě oběti a škody ve výši milionů dolarů.

Na špatné počasí se nyní připravuje severozápad Floridy, k jejímž břehům míří bouře Alberto. Pobřeží bičují déšť a poryvy větru, jehož rychlost překračuje 80 kilometrů v hodině. Podle meteorologů by v oblasti mohlo napršet až 20 centimetrů, na některých místech i přes 30 centimetrů. Problémem může být v pobřežních regionech i vzedmutí moře, které může dosáhnout 30 až 60 centimetrů nad běžnou hladinu přílivu.

Americké Národní středisko pro hurikány (NHC) ale předpokládá, že Alberto po vstupu nad pevninu začne rychle slábnout a již v úterý by se živel mohl stát depresí s maximální silou větru pod 60 kilometrů v hodině.

Alberto je označován jako subtropická bouře. Ta na rozdíl od tropické nečerpá energii z teplých mořských vod, ale z teplotních rozdílů v atmosféře. Podle Andrewa McKaughana z Národní meteorologické služby (NWS) je ale Alberto spíše kombinací obou typů bouří.