"Flagrantně porušuje ústavu", Fico kritizoval sňatek opoziční poslankyně s partnerkou

Slovenský premiér Robert Fico v pondělí označil za protiústavní provokaci sňatek, který poslankyně opozičního hnutí Progresivní Slovensko (PS) a šéfka parlamentního výboru pro lidská práva a národnostní menšiny Lucia Plaváková uzavřela se svou partnerkou.
Slovenský právní řád neumožňuje párům stejného pohlaví uzavírat v zemi sňatky, příslušníci komunity LGBT+ kvůli tomu jezdí do ciziny. Plavákové se zastalo PS, podle kterého poslankyně zákon ani ústavu neporušila.
Plaváková uzavření sňatku oznámila na sociální síti o uplynulém víkendu. Neuvedla, kde se tak stalo.
„K čemu je dobrá provokace typu, že předsedkyně významného výboru Národní rady flagrantně a otevřeně porušuje ústavu? Ústava, na kterou i paní poslankyně slibovala a přísahala, říká jasně, že manželství je jedinečný svazek muže a ženy,“ řekl Fico před novináři ve svém proslovu, ve kterém například obhajoval potřebu přijetí státního rozpočtu na příští rok.
„Pokud chce paní předsedkyně výboru manželství tohoto typu, musí vyhrát volby, musí změnit ústavu. Žádám opozici a protivládní média, nerozbíjejte hodnotově Slovensko,“ uvedl Fico v den čtvrtého výročí homofobní vraždy dvou lidí u již bývalého bratislavského gaybaru.
„Odmítáme útoky Roberta Fica na soukromý život Lucie Plavákové. Neporušila žádný zákon ani ústavu. My vyzýváme premiéra, ať se nestará o život jiných a ať si nejprve zamete před svým prahem. V ústavě není zmíněno nic o svazku muže, ženy a tří milenek,“ napsalo PS ČTK.
Slovenská média v minulosti opakovaně psala o mladších ženách v blízkosti Fica; letos jednu z nich označovala za přítelkyni ministerského předsedy.
Předloni místopředseda slovenské sněmovny a předseda nejmenší vládní strany SNS Andrej Danko vykázal Plavákovou z jednacího sálu za to, že měla na svém notebooku nálepky kromě jiného duhové vlajky. Ta je symbolem sexuálních menšin. Ve stejný den tehdejší poslanec z klubu SNS a nynější ministr cestovního ruchu a sportu Rudolf Huliak Plavákové vulgárně nadával. Poslankyně tehdy v reakci řekla, že jde zjevně o útok na ni jako osobu z komunity LGBT+.
Už letos na jaře uzavřel sňatek se svým partnerem poslanec PS Michal Sabo.
Dva bývalí slovenští diplomaté zase v září podali žalobu proti ministerstvu vnitra ve věci odmítnutí zápisu jejich oddacího listu z Rakouska do matriky na Slovensku. Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok ještě v srpnu uvedl, že slovenská matrika nemůže toto manželství zapsat, navzdory tomu, že Slovensko musí respektovat právo EU.
Soud EU loni v jiném případě rozhodl, že státy evropského bloku musí uznávat manželství stejnopohlavních párů uzavřené v souladu se zákonem v jiné členské zemi unie.
Slovensko má už roky v ústavě zakotveno, že manželství je svazkem muže a ženy. Loni pak slovenský parlament doplnil do základního zákona ustanovení o svrchovanosti země především v otázkách národní identity. Podle odborníků tím Bratislava zavedla v kulturně-etických otázkách přednost slovenského práva před právem evropským a mezinárodním.
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