Finští a dánští žáci jsou zpět v lavicích, vliv na epidemiologickou situaci to nemá

Povinný podíl až 85 procent českých potravin v obchodech, navrhovaný některými poslanci, odporuje podle Hospodářské komory ČR evropskému právu. Proti návrhu se staví také Svaz obchodu a cestovního ruchu, podle kterého by to vedlo ke zdražování a snížení kvality zboží. Sněmovna se bude možná novelou zákona o potravinách zabývat v příštích dnech ve třetím čtení. Sněmovní zemědělský výbor ale již dříve doporučil vrátit návrh do debaty ve druhém čtení.

Pozměňovací návrh zavádějící do novely povinný podíl českých potravin v obchodech předložila skupina dvou desítek poslanců napříč politickým spektrem. Kdyby byl návrh schválen, na pultech by muselo být již od příštího roku nejméně 55 procent potravin z Česka. Následně by se měl tento podíl zvyšovat o pět procentních bodů každý rok až na 85 procent. Hospodářská komora to označila za nepřípustný zásah do podnikání.

"Smlouva o fungování Evropské unie v článku 34 jasně uvádí, že množstevní omezení dovozu, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem, jsou mezi členskými státy zakázána. Předložený návrh jasně porušuje pravidla jednotného trhu Evropské unie," sdělil prezident komory Vladimír Dlouhý.