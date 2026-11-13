Finsko pryč z NATO, Pobaltí bez základen. Zdroj poodkryl znepokojivé ruské požadavky

Ruští představitelé během jednání v Abú Dhabí nastínili evropským zástupcům své představy o „novém evropském bezpečnostním řádu“. Podle německého deníku Bild, který se odvolává na své zdroje, Moskva požaduje mimo jiné odchod Finska z NATO či zákaz aliančních základen v pobaltských státech.
„Moskva navrhuje, aby si ponechala okupovaná území Ukrajiny a získala celý Donbas, včetně částí Doněcké a Luhanské oblasti, které má stále pod kontrolou Kyjev. Ruský plán dále počítá se zákazem rozmisťování vojenských základen NATO v Litvě, Lotyšsku a Estonsku a s vystoupením Finska z aliance,“ píše Bild.
Podle německého deníku Rusko údajně požaduje také neutralitu Ukrajiny a její závazek nevstoupit do NATO. Její členství v Evropské unii však nevylučuje. Mezi další body má patřit demilitarizace přístavů v Oděse a Mykolajivu a uzavření dohod zaručujících svobodu plavby v Černém a Baltském moři.
Moldavská federace a „klub“ s právem veta
Moskva podle Bildu navrhuje rovněž přeměnu Moldavska ve federativní republiku. Separatistické Podněstří a a autonomní Gagauzsko by v takovém případě získaly právo uspořádat referenda o nezávislosti, pokud by země vstoupila do EU.
Výměnou za tyto ústupky Rusko nabízí stažení jaderných zbraní z Běloruska a upuštění od rozmístění raket středního doletu na jeho území. Podobná omezení by se však neměla vztahovat na Kaliningradskou oblast. Kreml zároveň slibuje stáhnout své vojáky z moldavského Podněstří.
Německý deník však zdůrazňuje, že jde pouze o jeden z návrhů, o kterých se diskutuje v neoficiálních vyjednávacích kruzích, kde paralelně působí několik skupin zprostředkovatelů. Tyto skupiny mezi sebou navíc soupeří a zatím není jasné, zda právě tento plán podporuje také ruský prezident Vladimir Putin.
Podle ruského nezávislého serveru Echo Moskvy jiná vyjednávací skupina projednávala také ruský návrh na vytvoření jakéhosi „klubu“ pěti či šesti členských zemí NATO. Ten by mohl vetovat přistoupení nových států - včetně Ukrajiny, Moldavska, Gruzie nebo Arménie - do aliance.
Finský premiér: O naší bezpečnosti se nediskutuje
Finský deník Kauppalehti se ve čtvrtek na summitu evropských lídrů v Dublinu zeptal premiéra Petteriho Orpa, zda o údajných požadavcích na odchod jeho země z NATO ví. „Nejsem si jich vědom,“ odpověděl Orpo s tím, že podobné otázky v žádném případě nepatří na jednací stůl.
„Finsko vstoupilo do NATO proto, že Rusko napadlo Ukrajinu a my chceme především posílit vlastní obranu. O bezpečnostní architektuře Finska ani Evropy se na takových jednáních nedá diskutovat,“ zdůraznil finský premiér.
Abú Dhabí, Moskva a Dublin
Dvoudenní rozhovory v Abú Dhabí, které proběhly tento týden za účasti vyjednavačů z Ukrajiny, USA, Ruska i Evropy, přinesly zatím jediný hmatatelný závěr v podobě rozsáhlé výměny válečných zajatců. Řešila se na nich ale i poválečná obnova Ukrajiny a právě budoucí evropská bezpečnostní architektura.
Po jednání ve Spojených Arabských Emirátech zamířili američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner rovnou do Moskvy za Vladimirem Putinem.
Ruský prezident během jejich setkání navrhl mimo jiné uspořádat v ukrajinské Kosťantynivce humanitární misi po vzoru nedávné evakuační operace v Oleškách. Zároveň znovu odmítl jakoukoliv přítomnost zahraničních jednotek na Ukrajině a varoval, že by je ruská armáda považovala za legitimní cíle.
Z ruské metropole zamířili američtí vyjednavači do irského Dublinu, kde se setkali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Ten po schůzce označil za tři hlavní výsledky diplomatických jednání uplynulého týdne přípravu dosud největší výměny válečných zajatců od začátku války, zapojení Evropy do vyjednávání za rovnocenných podmínek a přípravu dalších jednání. Uskutečnit by se podle něj mohly ve Spojených arabských emirátech nebo ve Švýcarsku.
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