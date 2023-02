V Evropě hvězda, ve Finsku čelí kritice. Premiérce Marinové hrozí, že v dubnu skončí

V zahraničí oblíbená finská premiérka Sanna Marinová začíná doma ztrácet. Sedmatřicetiletou političku na začátku dubna čekají parlamentní volby a vůbec není jisté, že svou funkci obhájí. V průzkumech zaostává za pravicovou opoziční stranou Národní koalice. "Finové ji nemají rádi tak jako vy," shrnuje vlivný bruselský server Politico.

Vládnoucí sociální demokracie Sanny Marinové v těchto dnech naplno rozjíždí volební kampaň. Premiérka Finům slibuje investice do vzdělání, zaměstnanosti a sociálního státu. Mladá politička, která stojí v čele kabinetu od prosince 2019, ale doplácí na to, že v době pandemie a nyní ruské invaze na Ukrajinu domácí politika ustoupila do pozadí.

"Marinová měla asi jen měsíc 'normální' vlády, potom musela řešit covid a následně válku. Tyto dvě věci všechno ostatní zastínily," vysvětluje deníku Aktuálně.cz finský novinář Tommi Parkonnen ze stanice AlfaTV. I když se premiérka s oběma krizemi podle většiny Finů i velké části opozice vyrovnala dobře, je možné, že k obhájení mandátu to stačit nebude. Sedm týdnů před volbami její strana ztrácí na vedoucí Národní koalici tři procentní body.

Server Politico ve své reportáži zmiňuje náladu v jejím domovském Tampere, univerzitním a industriálním městě na jihozápadě Finska, kde Marinová stále zasedá v radě. Mezi zdejšími voliči je pořád velmi oblíbená, lidé ji popisují jako kompetentní a přímou.

Ira Eklundová pracuje v obchodě s oblečením podobném tomu, kde před vstupem do politiky Marinová prodávala. Podle devatenáctileté dívky má tato politička za sebou náročnou cestu, kterou ale zvládla na výbornou. "Myslím, že je skvělé, že se z pozice, ve které jsem teď já, dostala do vedení země. Ukazuje to, že když chcete, můžete svou kariéru zcela změnit," říká. Než se Sanna Marinová v 34 letech stala nejmladší šéfkou vlády na světě, působila jako ministryně dopravy a poslankyně.

Zvyšující se státní dluh

Podobně jako další Finové má ale Eklundová obavy, jak se premiérce daří v domácí politice. Jedno z nejdůležitějších témat blížících se voleb je rostoucí státní dluh. Ten loni ve Finsku přesáhl hranici 70 procent HDP (pro srovnání: v Česku to je asi 45 procent).

"Opozice zpochybňuje, jak se vláda chovala, a podařilo se jim z toho udělat hlavní téma voleb," upozorňuje komentátor Parkonnen. Zároveň ale připouští, že za rostoucí dluh mohou investice spojené s obnovou hospodářství po pandemii i obrovská pomoc Ukrajině. Během loňska Finsko Kyjevu poslalo humanitární a vojenskou pomoc téměř za 300 milionů eur (v přepočtu sedm miliard korun).

Opozice, hlavně pravicová Národní koalice, jejímž členem byl i současný prezident Sauli Niinistö, prohlašují, že právě bobtnající dluh veřejných financí podkopává sociální stát a je potřeba se proto rychle vrátit k vyrovnanějšímu rozpočtu.

Situaci komplikuje také fakt, že po jarních parlamentních volbách čeká Finsko příští rok v lednu hlasování o hlavě státu. Server Is v této souvislosti připomíná, že Niinistö a Marinová jsou v neustálém sporu, což ke stabilitě v poloprezidentském systému nepřispívá.

Velkou nevoli vyvolal například nedávný premiérčin návrh, který by omezil pravomoci hlavy státu v otázkách bezpečnosti. Marinová tento krok ospravedlňuje proměnou bezpečnostní situace a budoucím vstupem do NATO, o který se země uchází. Voliče tím ale podle stanice Yle nenadchla.

Strana starších voličů

Sociálně demokratickou stranu, jíž Sanna Marinová předsedá, by nyní podle průzkumů volilo 19 procent Finů, zatímco opoziční Národní koalici 22 procent. Do dubna se nálady veřejnosti mohou ještě proměnit. "Lze říci, že svou stranu premiérka zvedá," cituje server Politico politologa z Helsinské univerzity Teivo Teivainena. "Sociální demokraté mají tradičně pověst strany pro starší voliče, ale výzkumy naznačují, že Marinová dokázala přilákat více mladších voličů," podotýká.

Do premiérského křesla Marinová usedla v roce 2019 ve svých 34 letech jako nejmladší v historii země. Už v té době ale byla podpora sociálních demokratů nízká. Političce se po nástupu do čela vlády podařilo zaujmout v zahraničí svým nesmlouvavým přístupem k Rusku, žádostí o vstup do NATO a svým uvolněným vystupováním. Finská premiérka se proto stala vzorem pro levicové strany napříč Evropou, které se v posledních letech potýkají s poklesem preferencí.

Více pro Finy

Marinová je více otevřená a velmi aktivní na sociálních sítích, ačkoliv za video, na kterém na večírku s přáteli tančí, od některých Finů sklidila kritiku. Snaží se také vystupovat jako tvrdá a profesionální politička, která je ochotná naslouchat spojencům i oponentům, ale zároveň dokáže přijímat těžká rozhodnutí.

"Nechci konflikty a snažím se o kompromisy a společná řešení," prohlásila v roce 2021 v dokumentu finské státní televize Yle. "Ale pokud jednání nejsou úspěšná, dokážu být rozhodná."

Podle finského novináře Tommiho Parkonnena si Marinová během pandemie vysloužila respekt, když rychle zavedla tvrdý lockdown, díky čemuž v zemi s pěti a půl miliony obyvatel na nemoc zemřelo jen málo přes osm tisíc lidí.

Prodavačka z jejího rodného Tampere Ira Eklundová zmiňuje, že doma je Sanna Marinová vnímaná jako "žena z lidu", která předtím, než se stala nejmocnější ženou v zemi, žila běžný život jako kdokoliv jiný. "Rozhodně ví, jaké to je být v naší kůži. Ale mohla by s těmito znalostmi udělat víc? Možná," míní.

