Finská policie vyslechla podezřelého z útoku v Turku. Máme přesnější obrázek, říká policie

před 19 minutami

Osmnáctiletého Maročana, který je podezřelý ze spáchání pátečního útoku ve finském městě Turku, v neděli vyslechli detektivové. Podrobnosti úřady zatím nezveřejnily. Mladík pobodal 10 lidí, dva z nich svým zraněním podlehli. Policisté po útoku zadrželi další čtyři Maročany a provedli další razie v Turku. Nikoho však už nezatkli. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil.

Helsinky - Finští policisté v neděli v nemocnici vyslechli postřeleného osmnáctiletého Maročana, který je podezřelý ze spáchání pátečního útoku ve městě Turku. Podrobnosti ale úřady podle agentury Reuters neuvedly.

Mladík pobodal 10 lidí, dva zemřeli.

Finští strážci zákona oznámili, že čtyři další Maročané zatčení v souvislosti s případem s ní spolupracují. Nicméně zatím není jasné, jakou roli v něm měli. Policisté provedli v souvislosti s útokem další prohlídky v Turku, nikoho dalšího však nezadrželi.

"Vyšetřování pokročilo a máme již přesnější obrázek," řekla hlavní vyšetřovatelka Crista Granrothová. Detektivové již také provedli rekonstrukci případu.

K útoku se zatím nepřihlásila žádná skupina, policie ale prověřuje možnost, zda nesouvisel s vraždami v Barceloně, které ve čtvrtek spáchali islámští teroristé.

Podle představitelky nemocnice, kde leží hlavní podezřelý, zatelefonoval zdravotníkům neznámý člověk, který vyhrožoval, že přijde Maročana zabít. Nemocnice to nahlásila policii a posílila ostrahu objektu.

Útočník pobodal několik lidí ve finském městě Turku. Záběry z místa útoku | Video: Reuters | 00:29

V pátek odpoledne osmnáctiletý Maročan, který přišel do Finska v loňském roce a požádal tu o azyl, pobodal v centru Turku 10 lidí ve věku od 15 do 67 let, z toho osm žen a dva muže. Podle úřadů cílil právě na ženy, muži utrpěli zranění ve snaze pomoci obětem. Útočníka policie postřelila do nohy a následně zadržela.

Lékaři sdělili, že v nemocnici po útoku zůstávají tři zranění. Jejich stav je prý stabilizovaný.

Po počátečním váhání policie v sobotu oznámila, že případ vyšetřuje jako vraždu s "teroristickým motivem". Pokud by se potvrdilo, že šlo o terorismus, byl by to první podobný atentát v této severoevropské zemi.