Weinstein dostal 23 let vězení za znásilnění, jeho případ odstartoval kampaň MeToo

Na 23 let do vězení poslal americký soud bývalého filmového producenta Harveyho Weinsteina, který byl v únoru uznán vinným ze znásilnění a sexuálního nátlaku. Informovala o tom agentura AP. Weinsteinovi hrozilo za mřížemi až 29 let a obhajoba žádala pětiletý trest vězení.

Verdikt, který oznámil soudce James Burke, si Weinstein vyslechl z invalidního vozíku. V uplynulých měsících podstoupil operaci zad a následně také srdce kvůli problémům s krevní sraženinou. "Opravu mě trápí výčitky svědomí," řekl podle CNN Weinstein před vynesením verdiktu. "Cítím to v hloubi svého srdce. Budu se nyní skutečně starat o druhé a stanu se opravdu lepším člověkem," uvedl. Související Porota uznala producenta Weinsteina vinným ze sexuálního napadení a ze znásilnění Skandál kolem filmaře stál před více než dvěma lety u zrodu kampaně MeToo. V ní se ženy na celém světě začaly veřejně svěřovat se svými negativními zkušenostmi se sexuálním obtěžováním a násilím. Ze sexuálního nátlaku či znásilnění Weinsteina obvinilo více než 90 žen, většina z těchto případů je ale promlčená. Bývalý producent veškerá obvinění odmítá a trvá na tom, že poměry s ženami udržoval po vzájemném souhlasu. Weinstein, který byl dříve považován za jednoho z nejmocnějších mužů Hollywoodu, podle poroty sexuálně napadl v roce 2006 asistentku produkce Mimi Haleyiovou a v roce 2013 pak podle verdiktu znásilnil tehdy aspirující herečku Jessicu Mannovou. Za případ Haleyiové hrozilo Weinsteinovi 25 let vězení a u Mannové pak čtyři roky, protože při tomto činu nepoužil násilí a ani jím nehrozil. Burke ve verdiktu oznámil, že posílá Weinsteina na 20 let do vězení za sexuální napadení Haleyiové a na tři roky za mříže za znásilnění Mannové. Oba tresty budou vykonány po sobě a po odpykání bude Weinstein vystaven ještě pětiletému dohledu úřadů.