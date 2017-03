Fillon překročil všechny meze, ohradil se prezident Hollande proti nařčení ze spiknutí

před 46 minutami

Francouzský prezident François Hollande se ohradil proti obvinění, které proti němu vznesl prezidentský kandidát François Fillon. Fillon čelí vyšetřování kvůli zaměstnávání svých příbuzných v parlamentu a označil Hollandea za vůdce "tajemného kabinetu", který o něm vypouští nelichotivé informace.

Paříž - Francouzský prezident François Hollande se v pátek ohradil proti výrokům pravicového kandidáta na hlavu státu Françoise Fillona. Ten kvůli vyšetřování své aféry kolem zaměstnávání příbuzných za horentní sumy ze státních peněz obvinil Hollandea, že vede jakýsi temný kabinet zajišťující úniky pro něj nepříznivých informací do médií.

"Nechci vstupovat do volební debaty, nekandiduji, ale je potřeba respektovat důstojnost a odpovědnost. Myslím, že pan Fillon nyní překročil meze," prohlásil Hollande podle agentury AFP. Hollande, ačkoli na to měl právo, se nepřihlásil do souboje o druhý pětiletý mandát s ohledem na dlouhodobé průzkumy veřejného mínění, které mu nedávaly šanci na vítězství v dvoukolové prezidentské volbě v dubnu a v květnu.

Už ve čtvrtek večer vydal prezidentský Elysejský palác prohlášení, ve kterém označil Fillonova obvinění za lživá.

Zaměstnávání rodinných příslušníků jako parlamentních asistentů je ve Francii legální. V souvislosti s Fillonovou kauzou se ale tato praxe stává stále častěji terčem kritiky. Fillon v rámci zkoumání údajně neoprávněných příjmů jeho manželky a dětí čelí obvinění ze zpronevěry veřejných financí.

Dosavadní průzkumy shodně ukazují, že první kolo 23. dubna pravděpodobně vyhrají nezávislý centristický kandidát Emmanuel Macron a jeho rivalka z krajní pravice Marine Le Penová a že ve vzájemném souboji v druhém volebním kole 7. května Macron hladce zvítězí. Fillon podle všeho skončí na třetím místě. Do vypuknutí aféry mu průzkumy dávaly naději na vítězství nad Le Penovou dokonce už v první kole.

autor: ČTK