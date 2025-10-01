Filipíny zasáhlo zemětřesení o síle 6,9 stupně. Zemřelo nejméně 22 lidí

O nejméně 22 mrtvých podle agentury Reuters informovaly místní média úřady v provincii Cebu. Podle agentury AP se očekává, že počty mrtvých a zraněných budou nadále růst s pokračováním záchranných a vyprošťovacích prací. "Je obtížné se pohybovat v oblasti, protože tu hrozí nebezpečí," řekl agentuře AP představitel záchranné služby Glenn Ursal
Na Filipínách je seizmická aktivita častá, kvůli poloze souostroví v takzvaném ohnivém kruhu, což je pás kolem zlomových linií v Tichém oceánu s častým výskytem zemětřesení a sopečných erupcí.
Střední Filipíny se stále zotavují z tajfunu, který je zasáhl v pátek a zanechal po sobě nejméně 27 mrtvých.