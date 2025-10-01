Zahraničí

Filipíny zasáhlo zemětřesení o síle 6,9 stupně. Zemřelo nejméně 22 lidí

před 20 minutami
Při úterním zemětřesení na Filipínách zemřelo nejméně 22 lidí. Uvedla to v noci podle agentury Reuters místní média. Nejvíce zasažená je provincie Cebu ve střední části země. Podle prvních odhadů otřes o síle 6,9 stupně způsobil zřícení řady budov. Nebezpečí vzniku tsunami podle centra pro pozorování přívalových vln v Tichém oceánu nehrozí.
Země se přitom stále vzpamatovává z tajfunu, který ji zasáhl v pátek a zanechal po sobě nejméně 27 mrtvých.
Země se přitom stále vzpamatovává z tajfunu, který ji zasáhl v pátek a zanechal po sobě nejméně 27 mrtvých. | Foto: Reuters

O nejméně 22 mrtvých podle agentury Reuters informovaly místní média úřady v provincii Cebu. Podle agentury AP se očekává, že počty mrtvých a zraněných budou nadále růst s pokračováním záchranných a vyprošťovacích prací. "Je obtížné se pohybovat v oblasti, protože tu hrozí nebezpečí," řekl agentuře AP představitel záchranné služby Glenn Ursal

Na Filipínách je seizmická aktivita častá, kvůli poloze souostroví v takzvaném ohnivém kruhu, což je pás kolem zlomových linií v Tichém oceánu s častým výskytem zemětřesení a sopečných erupcí.

Střední Filipíny se stále zotavují z tajfunu, který je zasáhl v pátek a zanechal po sobě nejméně 27 mrtvých.

 
