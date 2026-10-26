Ficův muž jel za Lavrovem „chránit slovenské zájmy“. Otvírá dveře agentům, zuří opozice

Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár se po složitém letu do Moskvy v pondělí setkal v ruské metropoli se svým protějškem Sergejem Lavrovem. Jednali o rozvoji politického dialogu, hospodářské spolupráci i situaci na Ukrajině. Podle ruského ministerstva zahraničí se věnovali také „kulturním a humanitárním otázkám a projektům připomínajícím vojenskou historii“. Slovenská opozice mluví o hanbě.
Slovenského ministra přivítal na moskevském letišti a po červeném koberci provedl sám Lavrov. Oba muži se už sice setkali několikrát na „neutrální půdě“, moskevská anabáze je však pro Blanára novum.
On sám návštěvu zdůvodňuje ochranou národních zájmů a potřebou udržovat kontakty s Moskvou. Zároveň ale dal najevo, že Slovensko nesouhlasí s ruskou válkou proti Ukrajině a považuje ruský útok za porušení mezinárodního práva. Podle Blanára je však přerušení diplomatických kanálů s Putinovým Ruskem chybou.
„Přestože nesouhlasíme s válkou na Ukrajině a jasně říkáme, že Ruská federace porušila mezinárodní právo, musíme s ní komunikovat a chránit slovenské zájmy. Formát mezivládní komise vnímáme jako důležitý nástroj dialogu, který je nezbytný pro národně-státní zájmy Slovenské republiky,“ napsal ministr na síti X.
Jedním z cílů návštěvy je to, že slovenská delegace dorazila na zasedání mezivládní komise pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci. Ta se schází po pěti letech, tedy poprvé od roku 2021. Hlavním tématem jsou dodávky ropy a plynu, ale také zemědělství, jaderná energetika, životní prostředí, cestovní ruch a kultura.
Kritika opozice
Blanárova cesta podle očekávání vyvolala kritiku slovenské opozice. Bývalý ministr zahraničí Ivan Korčok Blanára obvinil z toho, že zamlžuje skutečné důvody své cesty.
„Ve skutečnosti žádá Rusy o souhlas se zdvojnásobením počtu jejich pracovníků na našem velvyslanectví v Moskvě a se zvýšením počtu ruských ‚diplomatů‘ na jejich velvyslanectví v Bratislavě. Hanba,“ dodal v příspěvku na Facebooku Korčok.
Opozice tvrdí, že takový krok by znamenal otevření dveří ruským agentům.
Korčok se do ministra opřel také na pondělní tiskové konferenci spolu se zástupci dalších opozičních stran. „Juraj Blanár musí být odvolán. Věřím, že v průběhu tohoto týdne předložíme podpisy pod návrh na jeho odvolání,“ prohlásil.
Blanár už dříve zdůraznil, že spolupráce s Ruskem má pokračovat v oblastech, na které se nevztahují sankce Evropské unie. Jednání v Moskvě tak představuje další krok vlády Roberta Fica k udržování hospodářských a diplomatických vztahů s Ruskem navzdory pokračující válce na Ukrajině.
Blanárovu cestu do Moskvy – podobně jako tu Ficovu v květnu – zkomplikovaly státy, které jsou k Rusku zeměpisně nejblíž. Podle záznamů z webu Flightradar24 se slovenský vládní speciál vyhnul Polsku a pobaltským zemím. Informace o tom, zda šlo o preventivní opatření posádky, či země letadlu nepovolily přelet, redakce zjišťuje.
Proč vůbec jel do Moskvy?
Soubor motivací, proč se Blanár do Moskvy vydal, je podle analytika Pavla Havlíčka z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) pestrý. Jde například o zmíněné navyšování počtu diplomatů, vnitropolitický vzkaz části společnosti či energetiku.
„Slovensko se snaží postupovat v otázkách energetické bezpečnosti do značné míry samostatně, mimo společný evropský přístup. Využívá přitom svých tradičně úzkých vztahů s Ruskem, které má rovněž zájem na jejich zachování a dalším prohlubování,“ vysvětluje.
Tento přístup je podle něj citlivý zejména v kontextu evropského plánu REPowerEU, jehož cílem je postupně ukončit závislost Evropské unie na ruských fosilních palivech. Slovensko přitom patří mezi země, které jsou na ruských energetických dodávkách stále výrazně závislé, a hledání alternativních zdrojů proto představuje výzvu.
Havlíček zároveň upozorňuje na domácí politický rozměr celé otázky. Vzhledem k socioekonomickým dopadům energetické transformace a blížícím se klíčovým volbám může mít slovenská vláda zájem udržet si podporu části společnosti, která je nakloněna Rusku a zdůrazňuje slovanskou vzájemnost.
Mohlo by vás zajímat: Hrozba se týká i Česka. „Jsme v zóně mezi válkou a mírem,“ říká analytik
Proč chce Kreml Evropu u jednacího stolu? Diplomaté varují před znepokojivým plánem
Ruské požadavky při nadcházejících mírových jednáních by se mohly týkat i zemí z východního křídla NATO. Podle diplomatických zdrojů deníku The Telegraph by Vladimir Putin mohl požadovat, aby aliance stáhla svou vojenskou přítomnost v Evropě na úroveň z roku 1997.
"Země na..." Trump vulgárně napadl Norsko. Nechce s ním mít nic společného
Americký prezident Donalda Trumpa zkritizoval Norsko. Jde o zemi, která je podle něj „na hovno“. Šéf Bílého domu tak dal na nedělním předvolebním shromáždění ve státě Michigan znovu najevo nelibost nad tím, že ani letos nedostal Nobelovu cenu za mír. Norský ministr zahraničí Espen Barth Eide upozornil, že norský Nobelův výbor, který cenu uděluje, je nezávislý.
„Stavební šílenství.“ Němce dráždí drahý a zpožděný obchvat. Má i českou stopu
Jako stavební šílenství a pomník dopravních plánovačů označil německý deník Bild zhruba čtyřkilometrovou část obchvatu saské Pirny, protože budovaný úsek je nyní s cenou 288,4 milionu eur (sedm miliard Kč) nejdražším projektem obchvatu v Německu. Hlavní stavbou úseku je most přes údolí říčky Gottleuba, který buduje český Metrostav.
200 miliard z ČNB do rozpočtu. „Hned by to vypadalo jinak,“ hřímal Babiš
Ztrátovou státní kasu by mohla významně vylepšit Česká národní banka. Ve středu tuto úvahu rozebíral na schůzi Poslanecké sněmovny premiér Andrej Babiš (ANO) během své řeči při projednávání rozpočtu na příští rok. A není to poprvé, kdy šéf nejsilnější vládní formace o této možnosti mluví.
Alza chce dodávat léky do výdejních boxů. Ministr s tím má problém
Společnost Alza chce lidem dodávat léky na recept do svých výdejních boxů, využije k tomu plnou moc od pacienta. V pilotním provozu chce službu od pondělí umožnit vybraným zákazníkům v Praze a okolí, informovala v pondělí firma v tiskové zprávě. Ministerstvo zdravotnictví (MZd) na dotaz ČTK uvedlo, že taková služba vykazuje znaky zásilkového výdeje léků na předpis, který zákon zatím neumožňuje.