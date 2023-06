Ficova strana zvýšila náskok. Podle průzkumu by ve volbách získala 18 procent

Slovenští sociální demokraté expremiéra Roberta Fica zvýšili podle volebního modelu agentury Median SK náskok před dalšími stranami. Do sněmovny by se dostalo osm stran a hnutí, další dvě strany se přiblížily k pětiprocentnímu volebnímu prahu. Výsledky nejnovějšího volebního modelu z letošního května a června zveřejnil Median SK. Předčasné parlamentní volby na Slovensku budou na konci září.

Podpora Slovenských sociálních demokratů (Směru-SD), který na rozdíl od nynější úřednické vlády i předchozího kabinetu odmítá vojenskou pomoc bránící se Ukrajině, dosáhla 18 procent. Na druhém místě skončila se 14,1 procenta strana Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD), kterou po odchodu ze Směru-SD založil v roce 2020 bývalý premiér Peter Pellegrini. Hlas-SD byl dříve nejpopulárnější stranou v zemi.

Zvýšení náskoku Směru-SD v žebříčku preferencí politických stran ukázal už dřívější volební model agentury Ipsos.

Dvouciferné podpoře (11,6 procenta) se podle Medianu SK těší ještě neparlamentní hnutí Progresivní Slovensko, ve kterém v minulosti působila nynější slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Na čtvrtém místě s podporou 8,2 procenta skončilo hnutí Republika, které podobně jako Směr-SD odmítá dodávky zbraní na Ukrajinu a které kritizuje protiruské sankce. Do Republiky dříve přestoupili někteří bývalí představitelé a poslanci krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko, která by podle Medianu SK křesla ve sněmovně už nezískala.

Nejsilnější parlamentní hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) expremiéra Igora Matoviče, které předchozí volby přesvědčivě vyhrálo se ziskem 25 procent hlasů, dosáhlo ve volebním modelu Medianu SK podporu 7,1 procenta.

K pětiprocentní hranici, jejíž zdolání ve volbách je podmínkou pro zisk křesel ve sněmovně, se přiblížila strana Demokraté (podpora 4,7 procenta) bývalého předsedy vlády Eduarda Hegera a nacionalistická Slovenská národní strana (4,6 procenta).

Median SK oslovil 1 036 dospělých obyvatel Slovenska, a to v období od poloviny května do 20. června. Právě v polovině května nastoupila úřednická vláda premiéra Ľudovíta Ódora, která v úřadu vystřídala předchozí Hegerův kabinet, kterému sněmovna loni v prosinci vyslovila nedůvěru. Heger letos v březnu přestoupil z OLaNO do strany Demokraté.