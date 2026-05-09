9. 5. Ctibor
Ficova sólo akce v Moskvě: Jednal s Putinem, na vojenskou přehlídku nedorazil

ČTK

Slovenský premiér Robert Fico se dnes v Moskvě sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Do ruského hlavního města přijel na oslavy spojené s 81. výročím vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce.

Slovak Prime Minister Robert Fico attends a flower-laying ceremony in Moscow
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pátek potvrdil dřívější zprávy, že Fico hodlá ruskému vůdci předat vzkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, s nímž se nedávno sešel.Foto: REUTERS
Dopolední tradiční přehlídky na Rudém náměstí se ale šéf slovenské vlády nezúčastnil, napsalo ruské vydání stanice BBC. Fico je jediným lídrem ze zemí Evropské unie, který je oslavám ke Dni vítězství v Moskvě přítomen.

Ruské agentury podle BBC zveřejnily fotografii, kde si Fico třese rukou s Putinem. Fica uvítala u červeného koberce čestná stráž a orchestr, uvedla ruská státní agentura TASS k příjezdu slovenského premiéra do Kremlu.

Následné recepce se kromě Fica zúčastnili také představitelé dalších zemí včetně lídrů z Kazachstánu, Uzbekistánu, Laosu či Malajsie, uvedl TASS s tím, že Putin bude mít se slovenským premiérem bilaterální jednání.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pátek potvrdil dřívější zprávy, že Fico hodlá ruskému vůdci předat vzkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, s nímž se nedávno sešel. Podle slovenských médií chce Fico rovněž na jednání s Putinem vyjádřit přesvědčení o blížícím se konci války mezi Ruskem a Ukrajinou.

Státníci řady evropských zemí omezili kontakty s představiteli Ruska po jeho vojenské invazi na Ukrajinu z února 2022. Již loni předseda slovenské vlády navštívil Moskvu jako jediný lídr zemí EU a NATO. Tehdy rovněž jednal s Putinem. Slovenská opozice v době pokračující ruské agrese na Ukrajině premiéra za jeho cestu do Moskvy kritizuje.

Dnešní vojenská přehlídka na Rudém náměstí se uskutečnila bez pozemní vojenské techniky. Kreml podle agentury Interfax rozhodnutí odůvodnil nekulatým výročím a "hrozbou" z Ukrajiny.

Náměstí v Roudnici nad Labem vybombardované 9. května 1945 sovětskými letci.

Mávali Sovětům, ti je povraždili. "Mírové" nálety Rudé armády zabily stovky lidí

Byť už oficiálně panoval mír a nacističtí vojáci byli pryč nebo alespoň prchali v kolonách, pro řadu českých měst a obcí zůstávají 9. a 10. květen 1945 nejkrvavějšími dny jejich historie. Desítky tisíc tun leteckých pum shozených sovětskými letadly vedly k masakrům. Několik pilotů bylo za nálety na civilisty, při nichž například v Mladé Boleslavi umíraly i děti, oceněno ruským řádem Rudé hvězdy.

