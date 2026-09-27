Svědčila by nám vojenská neutralita, říká Fico. Závazky vůči NATO ale platí dál

Slovenský premiér Robert Fico po roce a čtvrt opět řekl, že jeho zemi by svědčila vojenská neutralita. Závazky vyplývající z členství v Severoatlantické alianci, do které země vstoupila v roce 2004, ale Bratislava podle něj dodrží. Fico to v neděli řekl v diskusním pořadu televize TA3.
„Slovensku by více svědčila vojenská neutralita, ale s tím já nemám co udělat, neboť jsme v NATO,“ uvedl Fico. Dodal, že smlouvy je třeba dodržovat a že Slovensko bude plnit své závazky ohledně alianční kolektivní obrany, byť to podle něj automaticky neznamená poskytnutí pomoci spojencům v podobě vyslání vojáků.
Fico asi před týdnem řekl, že nechce, aby se Slovensko „stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku 5“, tedy zásadnímu bodu smlouvy NATO, že útok na jednoho člena aliance je útokem na všechny. Když pak prezident Petr Pavel označil tyto výroky za závažné, Fico reagoval slovy, že český prezident by jako bývalý generál NATO rád bojoval.
„Článek 5 budeme respektovat. Nepůjdu posílat slovenské vojáky, když tady někdo vyprovokuje válku s Ruskem. Válku s Ruskem nelze vyhrát s konvenčními zbraněmi,“ řekl nyní Fico, který dlouhodobě kritizuje přístup Evropské unie k válce na Ukrajině a vojenskou pomoc Kyjevu. Ukrajina se od února 2022 brání ruské vojenské invazi.
To, že by Slovensku svědčila neutralita, řekl Fico už loni v červnu. Tehdy svůj výrok spojil s podle něj nesmyslným zbrojením. Učinil tak poté, co země EU a NATO oznámily plány na zvyšování výdajů na obranu.
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