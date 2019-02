Fico vzdal boj o post slovenského ústavního soudce, stáhl se i z příští volby

Bývalý slovenský premiér a šéf nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Robert Fico v úterý oznámil, že se v březnu nebude ucházet o funkci ústavního soudce. Minulý týden před první, neúspěšnou volbou kandidátů na ústavní soudce se Fico kandidatury vzdal.

Od uplynulého víkendu je činnost slovenského Ústavního soudu paralyzována, protože devíti soudcům z celkového počtu 13 skončilo funkční období.

"Já se těchto (březnových) voleb nezúčastním, nebudu kandidovat. Nevylučuji ale, že za 12 let mě tu znovu (jako kandidáta) uvidíte," řekl nyní Fico novinářům.

Uvedl také, že jako předseda Směru-SD má před parlamentními volbami plánovanými na příští rok ty největší ambice a že strana chce volby vyhrát. Pokud by se Fico stal ústavním soudcem, znamenalo by to jeho odchod ze stranické politiky. Z ní se chtěl stáhnout už dříve, v roce 2014 ale prohrál v rozhodujícím kole voleb hlavy státu s nynějším prezidentem Andrejem Kiskou.

Dvě kola výběru kandidátů na ústavní soudce minulý týden provázely spory koaličních stran a sněmovna nezvolila žádného kandidáta. Směr-SD neuspěl s požadavkem na tajnou volbu ani u svých dvou koaličních partnerů, kteří ale následně připustili, že nová volba už by nemusela být veřejná. Menší vládní strana Most-Híd nicméně zopakovala, že Fica by v jeho kandidatuře nepodpořila.

Fico minulý týden řekl, že měl zájem o post předsedy Ústavního soudu a že k dohodě na volbě kandidátů a jmenování ústavních soudců nedošlo. Ústavní soudce ze širšího seznamu kandidátů vybírá prezident, který také jmenuje vedení Ústavního soudu. Prezident Kiska podle médií uvedl, že Fica by za ústavního soudce nevybral.

Fico dříve tvrdil, že nové ústavní soudce by měl vybírat až příští prezident, který se ujme úřadu v polovině června. Nyní ale Fico řekl, že Směr-SD má zájem na fungování Ústavního soudu.

Nová volba kandidátů na ústavní soudce se uskuteční na schůzi sněmovny, která začne koncem března. Rovněž v březnu budou Slováci v přímé volbě vybírat prezidenta. Jeden z favoritů na zvolení hlavou státu, Maroš Šefčovič, kterého v kandidatuře podporuje Směr-SD, opakovaně odmítl odpovědět na dotazy novinářů, zda by jmenoval Fica ústavním soudcem. Další dva populární prezidentští kandidáti se postavili proti tomu, aby se Fico stal soudcem nejvyšší soudní instituce v zemi.

Podle opozičního protikorupčního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti chce Fico svým oznámením ohledně nekandidování na ústavního soudce ulehčit Šefčovičovi cestu do prezidentského paláce. Hnutí tvrdí, že Ficovy sliby platit nebudou, pokud se Šefčovič stane prezidentem.