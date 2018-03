Fico je zoufalec a vážnost krize si nepřipouští. Nemá nic jiného, tak vytáhl Sorose, říká filozof

před 3 hodinami

Slovensko je v nejhorší politické krizi od dob Vladimíra Mečiara a premiér Robert Fico se snaží odvést pozornost od vraždy novináře Jána Kuciaka. V rozhovoru pro Aktuálně.cz to říká slovenský filozof Miroslav Kusý. Signatář Charty 77 a bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislavě. Podle Kusého je neudržitelná především pozice ministra vnitra Roberta Kaliňáka. Vytažením takzvané Sorosovy karty Fico šokoval i členy a voliče vlastní strany Směr. "Potřebuje cokoliv, co mu pomůže případ zavražděného novináře vést směrem, který je pro něj výhodný," upozorňuje Kusý. Fico v pondělí uvedl, že slovenský prezident Andrej Kiska se v září sešel tajně se Sorosem, který má podle něj "pochybnou pověst".

Připouští si Robert Fico závažnost současné situace? Že tentokrát je jeho politická kariéra ohrožena?



Nejenže si ji nepřipouští a podceňuje ji, ale snaží se zavést pozornost jiným směrem. Hledá velké spiknutí, vytáhl George Sorose jako nepřítele podle vzoru maďarského premiéra Viktora Orbána. Ale dělá to, s čím Orbán už přestává, protože se to ukazuje být neefektivní.

Fico nemá nic jiného, tak vytáhl kartu se Sorosem. (Maďarský premiér Viktor Orbán dlouhodobě obviňuje Sorose, že organizuje migraci do Evropy, pozn. red.)

Takže hlavním cílem tvrzení, že prezident Andrej Kiska se setkal v New Yorku s finančníkem Georgem Sorosem, je odvést pozornost od případu zavražděného novináře?

Podle mého názoru to tak je. Potřebuje cokoliv, co mu pomůže případ zavražděného novináře vést směrem, který je pro něj výhodný. Chce si především zachovat svoji pozici, udržet se u moci.

Je možné, že na tvrzení o Sorosovi v pozadí bude slovenská veřejnost slyšet? Může to zabrat?

Je to úplně absurdní. Když v přímém televizním přenosu řekl ta slova o Sorosovi, někteří novináři v sále se neudrželi a začali se smát. Fico říkal: "Jen se smějte, jen se smějte. Je to tak." Tohle jeho vyjádření nikdo nečekal. Je to šokující, že i u nás zobrazuje Sorose v podobě, v jaké ho vykreslují v Maďarsku.

Fico spoléhá na zimu

Je to šok i pro některé voliče a příznivce Roberta Fica?

Ukazuje se, že ano. Už i ve straně Směr se objevují náznaky nespokojenosti nebo minimálně zdrženlivosti k výrokům Fica. Situace je neudržitelná, ministr vnitra Robert Kaliňák je totálně zprofanovaný a drží se u moci jedině s Ficovou výraznou podporou. Kdyby ji premiér ukončil, Kaliňák okamžitě padne.

Na to právě upozornil v neděli prezident Andrej Kiska. Řekl, že i kdyby za vraždou Kuciaka byla nějaká náhoda nebo by neměla spojitost s vládou, událost dala do pohybu odpor proti Ficovi a Kaliňákovi. A ten je na Slovensku patrný už dlouho.

Proč zrovna Fico Kaliňáka tolik drží?

To je záhada pro každého. Zdá se, že Kaliňák toho ví na Fica mnoho. A platí to i naopak. Kdyby Fico Kaliňáka pustil, vypustí džina, který pro něj může být nebezpečný.

Máte obavy, že krize může přerůst ve vážné otřesy na Slovensku?

Fico se spoléhá na to, že je zima, takže protestní hnutí vyšumí. Že lidé vyjdou dvakrát třikrát do ulic a pak si řeknou, že už to nemá význam, a on to nějak překlene. Celá intelektuální obec je přitom proti premiérovi ostře angažovaná. Kroky, které Fico činí, jsou kroky zoufalce. Například ten milion eur srovnaný na stole, to se shoduje s názorem Kaliňáka, že vše se platí cash.

Má vražda podle vás skutečně spojitost s lidmi kolem Fica?

Nikdo si nemyslí, že Fico je v tom přímo angažovaný. Že by dával pokyny nebo by to zpovzdálí nějak řídil. Ale nepřímá souvislost je jasná. Je zde celý sled událostí, které během posledních let vždy směřovaly k jednomu. Chování Fica a Kaliňáka je neudržitelné. Kauz bylo mnoho, počínaje Gorilou. (V kauze Gorila byli Fico a další politici obviněni z korupce, pozn. red.)

Kaliňák mnohokrát ukázal, že se chová uzurpátorsky. Dokonce i teď při besedě o vraždě Jána Kuciaka byl agresivní. Namísto toho, aby se stáhl a ukázal nějakou slušnější stránku, jen stupňuje agresivitu.

Fico se navíc dostal do střetu zájmu kvůli tomu, jak se choval k novinářům - říkal jim špinavé slovenské prostitutky. Musel se mu dříve nebo později vymstít způsob, jakým s médii komunikoval. To je zápas, který se nedá vyhrát a ví to každý trochu osvícený politik.

Video: Podívejte se na záznam pondělního vystoupení Roberta Fica