Zbabělec, lhář, zrádce. Slovenský premiér to od médií schytal za postoj k NATO

Slovenský premiér Robert Fico zpochybnil závazky své země vůči NATO, napsal v pondělí slovenský tisk k výrokům ministerského předsedy v souvislosti s kolektivní obranou Aliance. Kvůli nim se ministerský předseda dostal do slovní přestřelky také s českým prezidentem Petrem Pavlem, který označil Ficova slova v uvedené záležitosti za závažná
Slovenský premiér Robert Fico zpochybnil závazky své země vůči NATO, napsal v pondělí slovenský tisk k výrokům ministerského předsedy v souvislosti s kolektivní obranou Aliance. Kvůli nim se ministerský předseda dostal do slovní přestřelky také s českým prezidentem Petrem Pavlem, který označil Ficova slova v uvedené záležitosti za závažná.
Fico minulý týden uvedl, že nechce, aby se Slovensko "stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku pět", tedy zásadnímu bodu alianční smlouvy o tom, že útok na jednoho člena NATO je útokem na všechny.
Fico také tvrdil, že Západ hledá záminky pro válečný konflikt s Ruskem. To v roce 2022 napadlo Ukrajinu, které nynější slovenská vláda zastavila vojenskou pomoc ze státních zásob.
"Premiér Fico zpochybnil naše závazky v NATO. Straší válkou," napsal nejčtenější list Nový čas. Dodal, že si Ficova zpochybňování spojeneckých závazků všimlo i zahraničí.
Také podle listu Plus Jeden deň Fico zpochybnil uvedený článek alianční smlouvy.
Deník Sme uvedl, že Fico se voláním po mírových jednáních ohledně války na Ukrajině tváří, jako by takový zájem kromě něj a amerického prezidenta Donalda Trumpa nikdo jiný neměl. Podle Sme slovenský premiér ale nikdy nenastínil jiný obraz míru než ten, ve kterém bude vyhověno mocenským nárokům Ruska.
List Hospodárske noviny soudí, že strašením válkou a obviňováním Západu Fico odklání pozornost a vychází vstříc radikální části voličů. Dodal, že obavu může mít slovenský premiér nejen z války, ale také z protiukrajinsky naladěného neparlamentního hnutí Republika, které se v žebříčku průzkumů volebních preferencí blíží k jeho straně.
"Celý svět se obává, že by Rusko mohlo vyvolat další válku. Jen Robert Fico to vidí naopak. Fico je zbabělec a lhář. Zrádce," napsal list Denník N. Doplnil, že jedinou skutečnou ochranou Slovenska je NATO a že kdyby Rusko zaútočilo na Slovensko, to může počítat s pomocí spojenců, byť situaci komplikují Ficova vyjádření a jeho zbabělá politika.
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