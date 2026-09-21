Fico ostře: Pavel by rád bojoval. Slovenští vojáci se války s Ruskem nezúčastní

„Respektuji, že český prezident Petr Pavel jako bývalý generál NATO by rád bojoval. Ocenil bych proto, kdyby respektoval skutečnost, že já dávám přednost míru.“ Tak graduje přestřelka mezi slovenským premiérem Robertem Ficem a českým prezidentem Petrem Pavlem. Začala Ficovým vyjádřením ze 17. 9., kde zpochybnil ochotu Slovenska podílet se na kolektivní obraně.
A to zopakoval i nyní. Na svých sociálních sítích napsal: „Pokud budu premiérem Slovenské republiky, nebudu souhlasit s tím, aby se slovenští vojáci účastnili jakéhokoli vojenského dobrodružství vyprovokovaného kýmkoli v rámci NATO.“
Slovenský premiér také explicitně obvinil Západ z eskalace napětí. „Vojenská rétorika Západu a hledání záminky k vojenskému konfliktu s Ruskem mají odvést pozornost od neschopnosti liberálního světa řešit základní výzvy, jako jsou ceny a dostupnost energií a paliv či nelegální migrace.“
A jasně napsal, že článek 5 smlouvy o Severoatlantické alianci pro něj neznamená automaticky ozbrojenou pomoc napadené zemi. „V případě skutečného ozbrojeného útoku proti jednomu nebo více členským státům NATO poskytuje příslušný článek 5 Severoatlantické smlouvy členům NATO několik možností, jak projevovat solidaritu.“
Článek 5 skutečně říká, že státy „podniknou takovou akci, kterou budou považovat za nezbytnou, včetně použití ozbrojené síly“, právě hrozba kolektivního použití síly je to, co činí NATO efektivní obrannou aliancí.
Český prezident Petr Pavel označil Ficova slova o článku za mimořádně závažná. „Je to zcela závažné sdělení, které bychom měli brát vážně a ze kterého bychom si rozhodně neměli brát příklad. Článek 5 je jednoznačně vyjádřením solidarity a vzájemné odpovědnosti. Pokud kdokoli řekne, že je rád za to, že je členem NATO, jinými slovy, že nás NATO chrání, ale zároveň že není ochoten se zapojit v případě, že bude napaden kdokoli jiný, tak nepochopil slovo solidarita.“
Fico v Prešově původně prohlásil, že „situace nikdy nebyla tak vážná a vypjatá, pokud jde o možnost celoevropského vojenského konfliktu, jako je tomu nyní“. A varoval, že stačí, když nějaký dron úmyslně nebo neúmyslně v některé zemi NATO trefí obytný dům nebo zabije civilisty.
„Dokážete si představit, dámy a pánové, že by byl aktivován článek 5 smlouvy o NATO? Dokáže si to někdo představit? Dokáže si někdo představit, že vám řeknou: připravte 5000 nebo 10 000 vojáků a ti někam odjedou bojovat? A my ani nebudeme vědět, s kým bojujeme, proč, nebo za co. Nechci, aby Slovensko bylo součástí jakéhokoli vojenského konfliktu kvůli nějakému článku 5. Jako premiér udělám vše pro to, aby Slovensko nebylo nikdy vtaženo do vojenského konfliktu,“ zdůraznil.
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