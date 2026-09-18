Fico nakonec nepojede na Ukrajinu. Cestu kvůli nemoci zrušil

Slovenský premiér Robert Fico kvůli nemoci zrušil páteční očekávanou cestu na Ukrajinu, informoval portál The Kyiv Independent, který se odvolává na úřad ukrajinského prezidenta. Předsedu vlády podle serveru aktuality.sk na třídenním summitu takzvané Karpatské osmičky zastoupí státní tajemník ministerstva zahraničí Marek Eštok, a ne původně avizovaný ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok.
Fico bez podrobností a nečekaně oznámil cestu na Ukrajinu během čtvrteční návštěvy Prešova, kde rovněž vyjádřil obavy o vývoj konfliktu na Ukrajině, která od února 2022 čelí ruské invazi.
Podle Fica by válka mohla přerůst v celoevropský ozbrojený konflikt, do kterého by kvůli článku pět Severoatlantické smlouvy, který útok na jednoho člena NATO považuje za útok proti všem, mohlo být zataženo i Slovensko.
Ve čtvrtek o Ficově návštěvě Ukrajiny hovořil i polský premiér Donald Tusk, který se tam chtěl se slovenským protějškem sejít.
Server pravda.sk ve čtvrtek napsal, že Fico se na neupřesněném místě v Ivanofrankivské oblasti na západní Ukrajině zúčastní schůzky zástupců zemí karpatského regionu.
V horském středisku Bukovel v Ivanofrankivské oblasti v pátek začíná třídenní summit takzvané Karpatské osmičky, do které patří Ukrajina, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Česko, Rakousko, Rumunsko a Srbsko.
Slovenský premiér opakovaně čelí kritice, že je vstřícný vůči Rusku, které je ve válce agresorem. Kritici poukazují na to, že Fico se například v květnu zúčastnil v Moskvě oslav konce druhé světové války v Evropě, zatímco Kyjev od počátku ruské invaze nenavštívil.
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