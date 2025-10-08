Zahraničí

"Atentát byl teroristickým činem." Ficův advokát se u soudu shodl s žalobkyní

ČTK ČTK
před 59 minutami
Slovenský premiér Robert Fico má stejně jako žalobkyně za to, že střelec, který ho loni vážně zranil, spáchal teroristický čin. V závěrečné řeči u soudu s obžalovaným Jurajem Cintulou to řekl Ficův zástupce David Lindtner. Fico v případu vystupuje jako poškozený, ale hlavního líčení se neúčastní. Obhájce útočníka slova o terorismu opět odmítl a zpochybnil postup policie při vyšetřování.
Slovenský předseda vlády Robert Fico.
Slovenský předseda vlády Robert Fico. | Foto: Reuters

"Obžalovaný je opoziční politický aktivista. Spouštěčem atentátu byla obrovská míra nenávisti, kterou šířila část opozice," tvrdil Lindtner.

Stejný názor dlouhodobě zastává i Fico, byť důkazy o přímém propojení útočníka s opozičními stranami neposkytl a takové důkazy nezazněly ani u soudu. Nyní 72letému Cintulovi, který vinu nepopřel, hrozí za pokus o atentát doživotí. Před útokem se zúčastnil některých protestů proti nynější vládě.

Podle Lindtnera střelba na Fica byla politický motivovaným útokem s cílem změnit politickou mapu Slovenska. Tvrdil, že při zločinu teroristického útoku není podstatné, zda obžalovaný chtěl či nechtěl Fica zabít. Cintula se u soudu už dříve hájil tím, že Fica chtěl pouze zranit.

"Ne každý útok na veřejného činitele je terorismem. Osobu poškozeného nelze ztotožňovat s vládou Slovenské republiky," řekl v závěrečné řeči Cintulův obhájce Namir Alyasry. Dodal, že Cintula měl hněv jen vůči Ficovi, ne proti celé vládě.

Podle advokáta až nasazený agent Cintulu ve vazbě naváděl k vyjádřením ohledně dopadů jeho činu na fungování vlády. Nahrávky z rozhovorů agenta a Cintuly soud pouštěl v neveřejné částí hlavního líčení, které začalo letos v červenci. Alyasry rovněž namítal nezákonnost výslechu útočníka po jeho zadržení, protože mu podle něj nebylo oznámeno, že jím zvolený advokát obhajobu nepřevzal.

Po zadržení Cintula útok na šéfa vlády zdůvodňoval nesouhlasem s politikou kabinetu či zrušením elitního útvaru slovenské prokuratury. Žalobkyně dříve poukázala i na Cintulovo další vyjádření, kterým vládu ve vztahu k EU označil za jidášskou. Chtěl také, aby pokračovala vojenská podpora Ukrajině. Její poskytování Kyjevu ze státních zásob Ficův kabinet po předloňském nástupu do úřadu zastavil.

Cintula, kterého policisté zadrželi hned po střelbě, byl původně stíhán za pokus o úkladnou vraždu. Za ni lze uložit i méně přísný trest než pouze doživotí, které trestní zákoník stanoví u teroristického útoku. Soud ale může využít právní úpravy, která mu umožňuje odsouzenému mimořádně snížit výši trestu; tehdy ovšem nelze v Cintulova případu při odsouzení za teroristický útok vyměřit trest kratší než 20 let vězení.

Atentátník pětkrát vystřelil na premiéra z bezprostřední blízkosti loni v květnu, když Fico po výjezdním zasedání vlády v Handlové přišel pozdravit lidi na náměstí. Způsobil mu poranění v oblasti břicha, dále kyčelního kloubu, předloktí a palce na pravé noze. Předseda vlády následně podstoupil operace.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Slovensko Robert Fico atentát soud Terorismus

