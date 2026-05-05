Přeskočit na obsah
Benative
5. 5. Klaudie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Fico ho nazval „nájemným vrahem“, Zdechovský teď žádá zásah Bruselu kvůli dotacím na Slovensku

ČTK

Český europoslanec Tomáš Zdechovský z nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP) se obrátil na Evropskou komisi kvůli podle něj podezřelým dotacím na Slovensku. Unijní exekutivu žádá, aby vysvětlila, jak je možné, že mohly být zemědělské dotace z evropských fondů na Slovensku přidělovány subjektům údajně napojeným na osoby spjaté s rozsáhlou korupční kauzou Dobytkář.

Europoslanci z výboru CONT Slovensko loni v květnu navštívili, aby posoudili využívání evropských fondů, delegaci vedl europoslanec Tomáš Zdechovský z nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP).
Europoslanci z výboru CONT Slovensko loni v květnu navštívili, aby posoudili využívání evropských fondů, delegaci vedl europoslanec Tomáš Zdechovský z nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP).Foto: DVTV
Reklama

Komise by podle Zdechovského měla podniknout konkrétní kroky na ochranu rozpočtu EU, včetně případných finančních oprav, auditů a pozastavení plateb.

„Evropské peníze nesmí končit u lidí napojených na korupční struktury. Pokud se potvrzuje, že vlivové sítě kolem kauzy Dobytkář přežily a dál dosahují na zemědělské dotace, musí Evropská komise jednat rychle a tvrdě,“ uvedl v úterý český europoslanec v tiskové zprávě. Nejde podle něj jen o Slovensko, ale o důvěru občanů v celé evropské financování.

„Pokud národní orgány nedokážou zajistit, že dotace budou rozdělovány transparentně a bez politického či osobního vlivu, musí zasáhnout evropská úroveň. Ochrana peněz daňových poplatníků nemůže být jen formalita,“ dodal Zdechovský.

Výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu (CONT), jehož je český europoslanec členem, se nedostatky v řízení a kontrole evropských zemědělských fondů na Slovensku zabývá dlouhodobě. Kauza Dobytkář podle Zdechovského odhalila systémové korupční schéma, v jehož rámci měly být při přidělování dotací požadovány úplatky ve výši 20 až 25 procent z poskytnutých prostředků. V případu figuruje také podnikatel Norbert Bödör, který byl v souvislosti s kauzou obviněn.

Reklama
Reklama

Nájemný vrah opozice

Europoslanci z výboru CONT Slovensko loni v květnu navštívili, aby posoudili využívání evropských fondů, delegaci vedl právě Zdechovský. Slovenský premiér Robert Fico následně českého europoslance označil za nájemného politického vraha.

Napětí mezi Ficem a Zdechovským se nečekaně vyostřilo právě loni v červnu při návštěvě delegace Evropského parlamentu na Slovensku. Zdechovský tehdy jako vedoucí mise výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) kritizoval využívání unijních peněz, zatímco Fico jeho vystupování označil za politicky motivované.

Související

„Četl propagandu, kterou mu napsaly Progresivní Slovensko, KDH a SaS,“ prohlásil slovenský premiér Robert Fico loni v červnu o tom, jak český europoslanec během svého pobytu na Slovensku veřejně vystupoval.

Zdechovský rovněž již dříve vyzýval eurokomisaře pro zemědělství Christopha Hansena, aby se začal zabývat fungováním slovenské zemědělské platební agentury (PPA), kde podle svědectví bývalého kontrolora mělo docházet ke korupci při schvalování dotací. Evropská komise letos na konci dubna navrhla slovenskému ministerstvu zemědělství, aby akreditaci agentuře PPA podmíněně pozastavilo.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat: Černí jestřábi ze Slovenska hasí ohnivé peklo. Požár zatím není pod kontrolou

Černí jestřábi ze Slovenska hasí ohnivé peklo. Požár zatím není pod kontrolou | Video: Hasičský záchranný sbor České republiky
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukrajinské armádě se v dubnu podařilo postoupit na různých místech frontové linie – dobyla po zhruba 40 kilometrech čtverečních v Charkovské, Záporožské a Doněcké oblasti, píše AFP. Foto je ilustrační.
Ukrajinské armádě se v dubnu podařilo postoupit na různých místech frontové linie – dobyla po zhruba 40 kilometrech čtverečních v Charkovské, Záporožské a Doněcké oblasti, píše AFP. Foto je ilustrační.
Ukrajinské armádě se v dubnu podařilo postoupit na různých místech frontové linie – dobyla po zhruba 40 kilometrech čtverečních v Charkovské, Záporožské a Doněcké oblasti, píše AFP. Foto je ilustrační.

ŽIVĚ Rusko oznámilo krátké příměří od 8. května, Ukrajina hlásí klid zbraní ještě dříve

Rusko oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině, učinilo tak u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Vyplývá to ze sdělení ruského ministerstva obrany, které v případě narušení oslav pohrozilo masivním vzdušným útokem na Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně na síti X vyhlásil klid zbraní od půlnoci na středu 6. května.

U.S. Defense Secretary Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Caine hold a briefing on the Iran war, at the Pentagon
U.S. Defense Secretary Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Caine hold a briefing on the Iran war, at the Pentagon
U.S. Defense Secretary Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Caine hold a briefing on the Iran war, at the Pentagon

ŽIVĚ Příměří platí, útoky na lodě ale nezůstanou bez reakce, řekl šéf Pentagonu

Příměří mezi USA a Íránem přetrvává a americká ochrana obchodních lodí v Hormuzském průlivu je samostatná a dočasná operace, uvedl dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle agentury Reuters očekává, že v budoucnu za ochranu klíčové vodní cesty převezme zodpovědnost zbytek světa. Podle šéfa sboru náčelníků štábů Dana Cainea íránské útoky na lodě zatím nenutí USA obnovit vojenské operace.

Reklama
Dramaturgyně a překladatelka Marcela Pittermannová pracovala jako vedoucí tvůrčí skupiny pro děti a mládež ve Filmovém studiu Barrandov.
Dramaturgyně a překladatelka Marcela Pittermannová pracovala jako vedoucí tvůrčí skupiny pro děti a mládež ve Filmovém studiu Barrandov.
Dramaturgyně a překladatelka Marcela Pittermannová pracovala jako vedoucí tvůrčí skupiny pro děti a mládež ve Filmovém studiu Barrandov.

Zemřela dramaturgyně Marcela Pittermannová. Stála u zrodu Pana Tau i řady pohádek

Ve věku 93 let zemřela dramaturgyně ČT Marcela Pittermannová. ČTK to sdělila její dcera Barbora Vrážková. Pittermannová se podílela na vzniku mnoha filmů a pohádek, jako Pan Tau, O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Vlčí bouda nebo Chobotnice z II. patra. Pracovala také jako vedoucí tvůrčí skupiny pro děti a mládež ve Filmovém studiu Barrandov.

Reklama
Reklama
Reklama