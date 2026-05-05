Fico ho nazval „nájemným vrahem“, Zdechovský teď žádá zásah Bruselu kvůli dotacím na Slovensku

Český europoslanec Tomáš Zdechovský z nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP) se obrátil na Evropskou komisi kvůli podle něj podezřelým dotacím na Slovensku. Unijní exekutivu žádá, aby vysvětlila, jak je možné, že mohly být zemědělské dotace z evropských fondů na Slovensku přidělovány subjektům údajně napojeným na osoby spjaté s rozsáhlou korupční kauzou Dobytkář.
Komise by podle Zdechovského měla podniknout konkrétní kroky na ochranu rozpočtu EU, včetně případných finančních oprav, auditů a pozastavení plateb.
„Evropské peníze nesmí končit u lidí napojených na korupční struktury. Pokud se potvrzuje, že vlivové sítě kolem kauzy Dobytkář přežily a dál dosahují na zemědělské dotace, musí Evropská komise jednat rychle a tvrdě,“ uvedl v úterý český europoslanec v tiskové zprávě. Nejde podle něj jen o Slovensko, ale o důvěru občanů v celé evropské financování.
„Pokud národní orgány nedokážou zajistit, že dotace budou rozdělovány transparentně a bez politického či osobního vlivu, musí zasáhnout evropská úroveň. Ochrana peněz daňových poplatníků nemůže být jen formalita,“ dodal Zdechovský.
Výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu (CONT), jehož je český europoslanec členem, se nedostatky v řízení a kontrole evropských zemědělských fondů na Slovensku zabývá dlouhodobě. Kauza Dobytkář podle Zdechovského odhalila systémové korupční schéma, v jehož rámci měly být při přidělování dotací požadovány úplatky ve výši 20 až 25 procent z poskytnutých prostředků. V případu figuruje také podnikatel Norbert Bödör, který byl v souvislosti s kauzou obviněn.
Nájemný vrah opozice
Europoslanci z výboru CONT Slovensko loni v květnu navštívili, aby posoudili využívání evropských fondů, delegaci vedl právě Zdechovský. Slovenský premiér Robert Fico následně českého europoslance označil za nájemného politického vraha.
Napětí mezi Ficem a Zdechovským se nečekaně vyostřilo právě loni v červnu při návštěvě delegace Evropského parlamentu na Slovensku. Zdechovský tehdy jako vedoucí mise výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) kritizoval využívání unijních peněz, zatímco Fico jeho vystupování označil za politicky motivované.
„Četl propagandu, kterou mu napsaly Progresivní Slovensko, KDH a SaS,“ prohlásil slovenský premiér Robert Fico loni v červnu o tom, jak český europoslanec během svého pobytu na Slovensku veřejně vystupoval.
Zdechovský rovněž již dříve vyzýval eurokomisaře pro zemědělství Christopha Hansena, aby se začal zabývat fungováním slovenské zemědělské platební agentury (PPA), kde podle svědectví bývalého kontrolora mělo docházet ke korupci při schvalování dotací. Evropská komise letos na konci dubna navrhla slovenskému ministerstvu zemědělství, aby akreditaci agentuře PPA podmíněně pozastavilo.
