Dav lidí na opoziční demonstraci v Bratislavě v úterý provolával hesla namířená proti premiérovi Robertovi Ficovi i jeho straně Směr-sociální demokracie. Podle organizátorů přišlo téměř 25 tisíc lidí. Shromáždění u příležitosti výročí sametové revoluce, která v roce 1989 vedla v tehdejším Československu k pádu komunistického režimu, svolaly opoziční strany také do dalších slovenských měst.
Při organizaci ale zcela jednotně nepostupovaly, ve slovenské metropoli na pódiu nevystoupili všichni předsedové opozičních stran a hnutí.
„Máme deset měsíců do voleb. Půjde o hodně, včetně toho, zda zůstaneme součástí Evropy,“ řekl novinářům šéf nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko (PS) Michal Šimečka, který dlouhodobě kritizuje současnou vládu mimo jiné za její kontakty s Moskvou i v době pokračující ruské vojenské agrese vůči Ukrajině. Podle něj opozice musí ukončit osobní spory a zajistit, aby ji ve volbách nepropadly hlasy.
Za provokaci a výsměch pak Šimečka označil postup slovenské vlády, která na dnešním jednání a při svátku Dne boje za svobodu a demokracii projednala materiál z říjnového jednání mezivládní slovensko-ruské komise.
Výzvy k soudržnosti
Na pódiu na bratislavském Náměstí Slovenského národního povstání, kde se během takzvané sametové revoluce konaly mohutné demonstrace, vystoupil kromě jiných také někdejší disident a ministr životního prostředí Ján Budaj. Ten byl v roce 1989 na Slovensku jednou z hlavních tváří protikomunistických shromáždění. Budaj vyzval demonstranty, aby drželi spolu, nenechali se rozeštvat, neboť v opačném případě se Slovensko ocitne ve slepé uličce.
Pokřikem „Ostuda“ dav reagoval na slova moderátorky, že 17. listopad je v zemi běžným pracovním dnem, byť současně zůstal státním svátkem. Dočasné či trvalé zrušení volna během některých svátků prosadila současná vládní koalice v rámci opatření na ozdravení státních financí.
Demonstrace v Bratislavě nebyla z hlediska účasti největším shromážděním proti nynější slovenské vládě od jejího nástupu do úřadu v roce 2023.
Pozvánku PS na společné opoziční shromáždění v Bratislavě dříve odmítl například expremiér a šéf opozičního Hnutí Slovensko Igor Matovič, který má dlouhodobě komplikované vztahy s některými politiky z opozičního tábora. Matovičovo hnutí ale svolalo ve spolupráci s opozičními formacemi shromáždění do několika dalších slovenských měst. Například na demonstraci do Košic, které je druhým největším městem na Slovensku, přišly podle portálu Aktuality.sk odhadem 3000 lidí.
Mohlo by vás zajímat: „Je to názor velké části veřejnosti.“ Pavel naznačil, jak má Babiš řešit Okamuru
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
Česko si zajistí plyn na desítky let. S USA dojednalo klíčovou dohodu
Česko a USA dojednaly konečnou podobu dohody o dodávkách plynu. Dohoda by měla být podepsána v prvním čtvrtletí příštího roku. V úterý o tom informoval mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Tadeáš Provazník. Dodávky z USA mají pokrýt více než pětinu spotřeby Česka.
ŽIVĚ Zelenskyj se obrátil na Západ s naléhavou výzvou. Jde o životy Ukrajinců
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý vyzval západní spojence, aby Ukrajině poskytli střely do protivzdušných systémů Patriot ze svých zásob. Tyto střely by podle něj neměly zůstávat ve skladech, ale měly by pomoci chránit životy Ukrajinců před ruskými vzdušnými útoky. Řekl to na úvod jednání Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny (UDSG) v sídle NATO, které svolaly Británie a Německo.
ŽIVĚ Pavla vítal potlesk i pískot, Fialovi lidé říkali, ať se vrátí. Slaví se nejen na Národní
Tisíce lidí si v úterý v Praze na Národní třídě připomínají výročí sametové revoluce, která v roce 1989 vyústila v pád komunistického režimu. Vzpomínkové akce připomínají i perzekuci studentů za nacistické okupace o 50 let dříve. Politici na pietním místě vyzdvihli význam svobody a demokracie i péči o ně. Akcí se letos nezúčastnil premiér Andrej Babiš (ANO), který je na služební cestě v Izraeli.
Šéfmotorista za sebe na Národní třídu poslal jen mluvčího
Českou diplomacii na Národní třídě letos zastupoval poněkud netradiční vyslanec. Věnec za ministerstvo zahraničí přišel položit jeho tiskový mluvčí Adam Čörgő. Žádný z náměstků ani dalších výše postavených představitelů resortu v úterý nedorazil. Samotná ministr Petr Macinka (Motoristé) je společně s premiérem Andrejem Babišem (ANO) v Izraeli.
Tři scénáře pro pokračování Trumpovy války. Rychlé řešení nepřinesou, tvrdí analytici
Válka s Íránem si již vyžádala 15 mrtvých a více než 800 zraněných amerických vojáků. Washington utratil desítky miliard dolarů a konflikt nadále pokračuje. Spojené státy nyní stojí před třemi možnostmi: obnovit rozsáhlé bombardování, z války odejít nebo pokračovat v námořní blokádě a ekonomickém tlaku. Podle předložené analýzy je třetí možnost nejméně riskantní, přestože rychlé řešení nenabízí.