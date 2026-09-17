Fico a Tusk pojedou v pátek na Ukrajinu. Jednat mohou i o protiruských sankcích

Slovenský premiér Robert Fico v pátek navštíví Ukrajinu. Ve čtvrtek to oznámil šéf polské vlády Donald Tusk, který se tam také chystá a se svým slovenským kolegou se sejde.
Píší o tom server onet.pl nebo agentura Ukrinform. To, že v pátek jede na Ukrajinu, Fico nečekaně a bez dalších podrobností oznámil při návštěvě Prešova. Ficův úřad pak v prohlášení napsal, že ministerský předseda se na Ukrajině zúčastní konference, na které budou přítomni také předsedové vlád dalších členských zemí EU.
Fico v souvislosti s válkou na Ukrajině, která se pátým rokem brání ruské agresi, mluvil o riziku celoevropského konfliktu.
Fico v Prešově podle úřadu slovenské vlády vyjádřil obavy o vývoj konfliktu na Ukrajině. "Situace nikdy nebyla tak vážná a vypjatá, pokud jde o možnost celoevropského vojenského konfliktu, jako je tomu nyní," řekl ministerský předseda.
Dodal, že udělá všechno pro to, aby Slovensko nebylo zataženo do vojenského konfliktu, byť Bratislavě záleží na spolupráci a na plnění závazků. V této souvislosti hovořil o tom, že stačí, když nějaký dron úmyslně nebo neúmyslně v některé zemi NATO trefí obytný dům nebo zabije civilisty.
Poukázal na kolektivní obranu NATO podle článku 5 Severoatlantické smlouvy, který útok na jednoho člena aliance považuje za útok proti všem.
Tusk ve čtvrtek na tiskové konferenci po jednání s rakouským premiérem Christianem Stockerem ve Varšavě mluvil o prodloužení sankcí Evropské unie proti Rusku.
Země sedmadvacítky ohledně toho zatím nenašly kompromis a podle dřívějších informací serveru Politico bylo proti zejména Slovensko, které podle všeho žádá vyškrtnutí dvou jmen ze seznamu. Vypuštění jednoho jména, konkrétně rusko-uzbeckého miliardáře Ališera Usmanova, žádá i Francie.
Pozice Francie je podle Tuska překvapivá, kdežto Slovensko tradičně "zaujímá opatrnější postoj ohledně různých sankcí". Po nedávné schůzce premiérů zemí Visegrádské čtyřky, kam patří Polsko, Slovensko, Česko a Maďarsko, je ale Tusk optimistický co do celkového přístupu těchto zemí k protiruským sankcím. "Zítra (v pátek-pozn.) se s premiérem Ficem setkám i na Ukrajině," řekl polský premiér.
Slovenská média uvádějí, že oficiálně není známo, jaký bude mít Fico na Ukrajině program. Server pravda.sk píše, že se na neupřesněném místě v Ivanofrankivské oblasti na západní Ukrajině zúčastní schůzky zástupců zemí zakarpatského regionu. Podle rumunského webu informat.ro tam budou také zástupci Česka, Ukrajiny, Rakouska, Rumunska, Srbska a Maďarska.
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