Federální soudkyně pozastavila deportace dětí ze Spojených států do Guatemaly

před 3 hodinami
Federální soudkyně v neděli zablokovala na 14 dní deportace dětí, které přišly do Spojených států bez rodičů či jiných právních zástupců ze středoamerické Guatemaly. Píší to agentury Reuters a AP. Rozhodnutí se týká podle odhadů na 600 dětí, z nichž některé již čekaly v letadlech na deportaci. Rozhodnutí soudkyně kritizoval Bílý dům.
Podle ochránců práv děti a migrantů administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nejednala v souladu se zákonem, když nařídila převoz dětí, které přišly do Spojených států bez doprovodu, zpět do Guatemaly. Ochránci také poukazovali, že v některých případech dětem v Guatemale hrozilo špatné zacházení.

Zástupci americké vlády však tvrdili, že cílem deportace je, aby se děti vrátily k rodičům, s čímž podle nich souhlasila i vláda v Guatemale.

Podle agentur soudkyně Sparkle Sooknananová vydala nařízení, které zakazuje deportaci dětí ve věku 10 až 17 let na 14 dní do Guatemaly, v naléhavé situaci. Některé děti už čekaly na odlet do své rodné země. "Kdyby soud nic neudělal, tak by bylo možné vrátit všechny tyto děti do Guatemaly, což je potenciálně velmi nebezpečná situace," uvedla soudkyně.

Podle agentury AP chce Trumpova vláda ze země deportovat na sedm stovek dětí z Guatemaly. Je to součástí jeho tvrdé politiky proti migraci.

 
