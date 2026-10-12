Dům kongresmanky pročesali federální agenti. "Nenechám se umlčet," uvedla Omarová

Federální agenti v pondělí v rámci trestního vyšetřování provedli domovní prohlídku u demokratické členky americké Sněmovny reprezentantů Ilhan Omarové. Politička, která je ostrou kritičkou amerického prezidenta Donalda Trumpa, prohlídku označila za zastrašování a uvedla, že se nenechá umlčet.
Krok odsoudili také nejvyšší představitelé Demokratické strany v Kongresu s tím, že načasování takto krátce před kongresovými volbami vyvolává otázky, píše agentura AP.
Prohlídku provedli agenti vyšetřovacího odboru (HSI) ministerstva vnitřní bezpečnosti. Ministerstvo spravedlnosti v pondělním prohlášení uvedlo, že šlo o zákonně schválenou prohlídku v oblasti hlavního města Washingtonu. Ulice kolem domu Omarové byla při prohlídce uzavřena a agenti podle agentury AP z domu vycházeli s krabicemi označenými jako důkazní materiál.
Omarová na sociální síti X označila prohlídku za snahu Trumpovy administrativy zatočit s politickými nepřáteli a za zneužití federálních bezpečnostních orgánů. „Trump na mě už deset let cílí pomocí nepodložených lží a pomlouvačných kampaní. Toto je jen nejnovější eskalace jeho kampaně politického zastrašování,“ uvedla. „Nenechám se umlčet,“ dodala.
Dva zdroje stanice Fox News uvedly, že domovní prohlídka souvisí s trestním vyšetřováním podvodu týkajícího se imigračních dokumentů této kongresmanky somálského původu, které za ni vyplnil její nyní již zesnulý otec, když byla ještě dítě. Viceprezident J.D. Vance v minulosti Omarovou obvinil z imigračního podvodu, což politička odmítla.
Prohlídka se zároveň uskutečnila dva dny poté, co Trump na shromáždění v Tennessee o Omarové prohlásil, že pochází ze země „zločinu a bídných poměrů“, a naznačil, že ji vyšetřuje viceprezident Vance „a naši lidé“.
Čtyřiačtyřicetiletá Omarová zastupuje minnesotský okrsek zahrnující Minneapolis. Do Sněmovny reprezentantů byla poprvé zvolena v roce 2018 a je známá jako jedna ze zákonodárkyň, které zastávají progresivní postoje a otevřeně oponují republikánskému prezidentovi Trumpovi.
Razie přichází necelý měsíc před listopadovými volbami do Kongresu, v nichž se republikáni budou snažit obhájit svou stávající těsnou většinu. Omarová, která usiluje o znovuzvolení, zastupuje volební obvod, který mají demokraté prakticky jistý, píše agentura Reuters.
V roce 2024 zvítězila ve volbách s náskokem 50 procentních bodů. Do Sněmovny reprezentantů se dostala jako první uprchlice z Afriky a jedna ze dvou prvních muslimských amerických zákonodárkyň. Občanství USA získala krátce před svými 18. narozeninami v roce 2000.
Když si republikáni v roce 2023 zajistili většinu ve Sněmovně reprezentantů, odhlasovali vyloučení Omarové z výboru pro zahraniční věci Sněmovny reprezentantů s odkazem na její protiizraelské výroky.
V lednu Trump během předvolebního shromáždění v Iowě ostře zaútočil na Omarovou, a to jen několik hodin předtím, než útočník během jejího setkání s občany v Minneapolisu postříkal kongresmanku látkou, která byla nakonec určena jako ocet. Útočník byl odsouzen k 14 měsícům vězení.
Pondělní domovní prohlídku u Omarové odsoudili čelní demokraté v Kongresu. „Donald Trump a extrémisté z krajní pravice již léta neúnavně útočí na kongresmanku Omarovou prostřednictvím hanebných osobních útoků a nepodložených obvinění,“ uvedli přední představitelé Demokratické strany ve Sněmovně reprezentantů.
„Nyní, méně než 30 dní před volbami do Kongresu, se jeho násilná mašinérie hromadných deportací snesla na dům řádně zvolené členky Kongresu a její rodiny,“ dodali.
„Šikanózní,“ uvedl ČEZ k rozhodnutí lucemburského soudu zablokovat její podíly
Lucemburský soud zablokoval kvůli kauze Diag Human podíly české polostátní energetické firmy ČEZ v tamních firmách, přes které ČEZ vlastní distributora plynu GasNet.
ŽIVĚ První povolební dohody jsou na světě. V některých městech už je jasno, jinde přišel zvrat
Po komunálních volbách se začínají formovat první koalice. V Plzni už se strany dohodly na pokračování dosavadní spolupráce, zatímco v Pardubicích STAN odstoupilo z jednání s vítězným ANO. Sledujte povolební dění v našem online přenosu.
Díky Trumpovi může Rusko plně obnovit export nafty, tvrdí Kreml
Dohoda s americkým prezidentem Donaldem Trumpem umožní Rusku obnovit do konce roku vývoz motorové nafty na úroveň mezi třemi miliony a 3,5 milionu tun měsíčně, tedy jako před útokem na Ukrajinu. V rozhovoru se státní televizí Rossija 24 to v pondělí večer uvedl ministr energetiky a místopředseda vlády Alexandr Novak.
ŽIVĚ Útok na kteréhokoli člena NATO by byl marný, varoval Rusko vrchní velitel aliance
Jakýkoliv útok Ruska na člena Severoatlantické aliance by byl zcela marný. Podle agentur to v pondělí uvedl vrchní velitel sil Severoatlantické aliance v Evropě (SACEUR) Alexus Grynkewich, který na bezpečnostní konferenci ve Varšavě představil svou takzvanou teorii vítězství. NATO je podle něj odhodláno bránit se, bojovat a znemožnit nepříteli dosáhnout jeho cílů.
To jídlo můžou vzít a vyhodit. Zboží v supermarketech zničil nečekaný útok
Ve stovkách francouzských supermarketů přestala v důsledku rozsáhlého kybernetického útoku fungovat chladicí zařízení a řada čerstvých nebo mražených potravin se zkazila. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Ve stejný den požár zničil nejstarší pařížskou zastřešenou tržnici s potravinami Marché Couvert des Enfants Rouges.