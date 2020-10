FBI zatkla šestici mužů, údajně plánovali únos guvernérky Michiganu

Úřady v americkém státě Michigan ve čtvrtek ohlásily zatčení šestice mužů podezřelých z plánování únosu místní guvernérky Gretchen Whitmerové. Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) v čerstvě zveřejněném soudním podání uvedl, že političku chtěli unést z jejího rekreačního sídla na severu státu.

Ve vazbě skončilo také dalších sedm lidí, kteří údajně dávali najevo záměr provést útoky na členy bezpečnostních složek a budovu michiganského Kapitolu. "Naše práce odhalila důmyslné plány směřující k ohrožení životů příslušníků pořádkových sil, vládních činitelů a širší veřejnosti," řekla k vyšetřování michiganská generální prokurátorka Dana Nesselová. Na tiskové konferenci hovořila o výhrůžkách násilím a snahách "vyprovokovat občanskou válku".

Počínání šestice podezřelé z plánování únosu guvernérky popisuje FBI jako snahu o násilné svržení michiganské vlády, uvedl lokální zpravodajský web The Detroit News. Muži podle prohlášení předloženého federálnímu soudu akci plánovali celé měsíce a opakovaně ji nacvičovali. Zadrženými podezřelými jsou Adam Fox, Barry Croft, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris a Brandon Caserta. Prokurátor Andrew Birge uvedl, že budou-li uznání vinnými ze spiknutí za účelem spáchání únosu, hrozí jim doživotní vězení.

Všichni až na jednoho jsou obyvatelé Michiganu, napsal deník The New York Times. Podle vyšetřovatelů se skupina snažila do plánu zapojit i členy jisté místní milice. "Několik členů mluvilo o zabíjení 'tyranů' nebo o tom, že 'vezmou' úřadujícího guvernéra," uvádí se v prohlášení FBI. "Skupina se rozhodla, že musí zvýšit počet svých členů. Jeden druhého nabádali, aby mluvili se sousedy a šířili své poselství," cituje dále z dokumentu The Detroit News.

Podle agentury AP federální vyšetřovatelé uvedli, že čtyři ze šesti mužů se plánovali tento týden setkat, aby "zaplatili za výbušniny a vyměnili si taktické vybavení". Jeden člen skupiny údajně o Whitmerové řekl: "Má teď nekontrolovanou moc. Všechny dobré věci musí skončit."

Whitmerová je členkou Demokratické strany, Michigan vede od začátku loňského roku. Letos některé místní obyvatele pobouřila přísná karanténní opatření, která zavedla kvůli šíření koronaviru. Účastníci protestů, které podporoval americký prezident Donald Trump, guvernérce vyčítali porušování osobních svobod.

Společně s obviněními v případu údajně plánovaného únosu ohlásila michiganská generální prokuratura zadržení sedmi mužů napojených na domobranu s názvem Wolverine Watchmen. Ti jsou podezřelí z osnování útoků na veřejné činitele, přičemž údajně chystali i operaci cílící na sídlo michiganského zákonodárného sboru.

