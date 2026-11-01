FBI vypátrala pachatele hackerského útoku na burzu. Stopy vedou do Severní Koreje

Za krádeží virtuálních aktiv za 6,3 miliardy dolarů (137,5 miliardy korun) z největší kryptoměnové burzy na světě Binance stála Severní Korea, uvedl v sobotu pozdě večer americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Informovala o tom agentura Reuters.
FBI v sobotu přiblížila, že za útokem stála severokorejská státem podporovaná skupina známá jako TraderTraitor. Vyšetřovatelé zaznamenali, že její členové převáděli odcizená aktiva na kryptoměnu ethereum. FBI dodala, že očekává další praní odcizených prostředků prostřednictvím souvisejících technologií.
O podezření, že za kybernetickým útokem stála KLDR, již dříve informovala společnost TRM Labs.
Binance zároveň oznámila, že se již podařilo zajistit prostředky na náhradu 90 procent odcizených kryptoměn. Zbývajících deset procent tvoří méně likvidní tokeny, jejichž získání v potřebném množství může trvat déle.
Spoluředitel společnosti Richard Teng v pátek pronesl, že útok byl složitý, útočníci při něm zneužili napadený notebook a škodlivý software, který měl mazat stopy po jejich činnosti a ztížit tak jejich odhalení a vyšetřování.
V rámci pravidelného zveřejňování údajů o rezervách pořídila Binance nový přehled aktiv držených na své platformě k půlnoci ze 30. na 31. října. Burza také sdělila, že počítá s obnovením výběrů kryptoměn v neděli 1. listopadu, jak již dříve avizovala.
Binance má 335 milionů registrovaných uživatelů. Nezískala však evropskou licenci MiCA, a nemá proto oprávnění poskytovat regulované kryptoměnové služby v Evropské unii.
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