FBI určila nejhoršího sériového vraha v dějinách USA. Své oběti si kreslil

Gary Ridgway, známý jako "vrah od Zelené řeky", který byl usvědčen z vražd 49 žen, už není nejhorší sériový zabiják v moderních dějinách Spojených států. Předstihl ho devětasedmdesátiletý Samuel Little, jehož případ řešil Federální úřad pro vyšetřování (FBI) několik let.

Samuel Little. | Foto: Profimedia.cz

Minulý týden v neděli vyšetřovatelé oznámili, že se jim Littla podařilo prokazatelně spojit s padesáti vraždami. FBI se současně domnívá, že bývalý americký boxer stojí ještě za dalšími několika desítkami vražd. On sám se už minulý rok na jaře přiznal k zabití celkem 93 lidí. Policie ale zatím nemá dostatečné důkazy pro to, aby mohla s určitostí Littla označit za pachatele dalších zločinů.

"I když už se Little nachází ve vězení, FBI věří, že je důležité usilovat o spravedlnost pro každou oběť, uzavřít každý možný případ," sdělila deníku The New York Times kriminální analytička FBI Christie Palazzolová.

Little, mezi jehož oběťmi jsou zřejmě samé ženy, sedí za mřížemi od roku 2012. Tehdy byl zatčen v centru pro bezdomovce v Kentucky a následně vydán do Kalifornie, kde čelil obvinění z drogových deliktů. V září 2014 ho losangeleská policie na základě vzorku DNA usvědčila ze tří nevyřešených vražd žen z let 1987 a 1989, za které dostal trojnásobné doživotí. Všechny tři oběti byly zmláceny a uškrceny.

Už tenkrát během čekání na soud v Los Angeles začaly úřady v nejméně devíti dalších státech procházet staré soudní případy, aby zjistily, jestli nemohou mít s Littlem rovněž souvislost.

Charismatický psychopat

Muž vraždil mezi lety 1970 a 2005. Některá z úmrtí zůstala nevyšetřená a těla neidentifikovaná.

Vyšetřovatelé při snaze odhalit totožnost minulých obětí žádají o pomoc také veřejnost. I když Little s policií mluví, FBI je skeptická k některým jeho výpovědím vzhledem k vrahově zhoršené paměti a celkovému špatnému zdravotnímu stavu. Často si prý plete třeba rok, kdy mělo k některé vraždě dojít.

Vrah si ale jednotlivé oběti kreslil, což identifikaci mrtvých podle policie usnadňuje. FBI portréty nakreslené pastelovými křídami zveřejnila v únoru na svých webových stránkách a doufá, že veřejnost pomůže s odhalením totožnosti těch žen, u kterých policie identitu stále nezná.

Podle FBI byly cílem Samuela Littla zejména zranitelné ženy a ženy na okraji společnosti, například prostitutky a drogově závislé. Většinou šlo o Afroameričanky. Devětasedmdesátiletý vrah, kterého policisté označují za "charismatického psychopata", znal většinou jen jejich křestní jméno nebo přezdívku.

FBI také napsala, že policie úmrtí v době, kdy k nim došlo, často označila za předávkování nebo za náhodnou smrt či skon z neznámých příčin. V některých případech byly ženy pohřešovány a jejich těla se už nikdy nenašla.

Mrtvou ženu hodil ze svahu

Little podle vyšetřovatelů vzpomíná na vraždy rád a s úsměvem a také se vyžívá v líčení jejich detailů. FBI některé výslechy s Littlem dokonce zveřejnila - opět ve snaze, že veřejnost může díky tomu pomoct odhalit totožnost obětí.

Zločinec, který se narodil ve státu Georgie, na jednom videozáznamu například popisuje, jak v roce 1993 jednu z žen uškrtil a bezvládné tělo pak hodil ze svahu na opuštěnou silnici. "Vedle běžného hluku jsem ze silnice slyšel ještě nějaký další - to znamenalo, že se ještě stále kutálí," vypráví Little se stoickým klidem na videu.

Jindy zase nezapomene zmínit, že daná žena měla "krásnou figuru a byla přátelská", u jiné zase prohlásí, že to byla jediná, kterou zabil utopením.

Krádeže, drogy i znásilnění

Policie v minulosti o jeho zločinech mluvila také jako o sexuálně motivovaných. To ale muž popíral. Tvrdil, že má problémy s erekcí a ženy neznásilňuje. Policie ale na několika tělech obětí nebo na jejich oblečení objevila mužovo sperma.

"Věřte tomu nebo ne, s opravdovým zlem se během kariéry setkáte jen párkrát. Když jsem se díval do jeho očí, řekl bych, že to bylo skutečné zlo," prohlásil minulý rok o Littlovi Tim Marcia, detektiv z policejního oddělení v Los Angeles.

Podle vyšetřovatelů se prý Little, který se dříve věnoval boxu, také možná narodil přímo ve vězení. Potvrzené to ale není. Jeho matka nicméně opakovaně za mřížemi pobývala. Budoucího sériového vraha pak vychovávala hlavně babička.

Než s Littlem začal v roce 2012 soud kvůli vraždě tří žen v Los Angeles, měl za sebou už několik let ve vězení. Poprvé byl zatčen už v šestnácti letech za vloupání. Během dalších desítek let ho policie zadržela téměř stokrát napříč různými státy USA. Důvodem byly krádeže, drogy i znásilnění.