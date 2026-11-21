Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) se stal terčem kybernetického útoku, informovala v sobotu stanice CNN s odvolání na zdroje blízké vyšetřování incidentu. Hackeři vnikli do databáze Národního informačního centra pro kriminalitu (NCIC). Jde o druhý podobný incident za několik měsíců. Kybernetickému útoku tento týden čelilo i ministerstvo zemědělství, uvedla stanice NBC News.
Databázi NCIC využívají bezpečnostní složky po celé zemi ke sdílení informací o zatykačích či prověřování osob.
„Členové bezpečnostních složek se každý den spoléhají na NCIC, aby identifikovali osoby na útěku, vyhledali vydané zatykače a měli přístup k informacím, které mohou mít přímý dopad na bezpečnost policistů i veřejnosti," přiblížil CNN bývalý činitel FBI.
V září FBI napadla hackerská skupina ShinyHunters, přičemž cílila na citlivé osobní údaje zaměstnanců na stránce s pracovními nabídkami. V souvislosti s incidentem byl zatčen a obviněn kanadský výzkumník kybernetické bezpečnosti Edward Dubrovsky.
Hackeři tento týden také napadli systém, který americké ministerstvo zemědělství využívá k zasílání plateb zemědělcům, sdělila NBC News s odvoláním na dva bývalé zaměstnance úřadu informované o útoku.
Tyto zdroje varovaly, že napadení systému by mohlo hackerům potenciálně umožnit přístup k citlivějším informacím, včetně údajů o bezpečnosti potravin a výzkumu nemocí přenášených zvířaty.
Kybernetické útoky se udály poté, co se administrativa prezidenta Donalda Trumpa v posledních dnech snažila zmírnit obavy veřejnosti o kybernetickém zabezpečení země.
Výpadky v poslední době v USA postihly letectví, banky či Národní bezpečnostní agenturu (NSA). Členové vlády tvrdí, že incidenty spolu nesouvisí a že technické problémy nevyvolali záměrně aktéři se zlými úmysly.
Bílý dům však tento týden odvolal ředitele pro národní kyberbezpečnost Seana Cairncrosse, který dohlížel na politiku a strategii v oblasti kyberbezpečnosti napříč federální vládou.
„Nemyslel jsem si, že je ten člověk dostatečně dobrý,“ řekl v pátek Trump o Cairncrossově odchodu. Do funkce ho potvrdil Senát loni v létě. Demokratičtí zákonodárci ho předtím při slyšení zpovídali o jeho zkušenostech v oblasti kyberbezpečnosti, které podle nich byly nedostačující.
Prozatímní ředitelkou pro národní kyberbezpečnost se stala Kirsten Daviesová, šéfka informačních technologií na ministerstvu obrany. Do nového postu jí musí potvrdit Senát.
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