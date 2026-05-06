FBI prohledala kancelář šéfky virginského Senátu, kritičky Trumpa a republikánů

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) kvůli možné korupci a nelegálnímu prodeji marihuany prohledal kancelář demokratické šéfky Senátu státu Virginie L. Louise Lucasové, kritičky republikánů a prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. Ve středu o tom informovala americká média.
Stanice Fox News poznamenala, že Lucasová patří k vlivným virginským politikům a je spojenkyní tamní guvernérky Abigail Spanbergerové.
Agenti FBI se soudním povolením prohledali kancelář Lucasové v Portsmouthu a také blízkou výdejnu marihuany, kterou Lucasová spoluvlastní. Ve Virginii je legální užívání marihuany pro lékařské i rekreační účely. Tento americký stát povolil v roce 2021 držení menšího množství marihuany a lidem umožnil pěstovat až čtyři rostliny konopí na domácnost. Výdejny marihuany pro lékařské účely zde fungují od roku 2020.
Lucasová stanici Fox News řekla, že nemá tušení, co příslušníci FBI v její kanceláři dělají. Televize nicméně poznamenala, že už v minulosti kvůli obchodu, který spoluvlastní, čelila Lucasová tlaku. Vyšetřování ukázalo, že některé produkty mohly být špatně označeny a překračovat limity psychoaktivní složky THC.
Americká média poukazují na to, že Lucasová, která je velmi aktivní na sociálních sítích, se nebojí ostrých vyjádření na adresu Trumpa a jeho republikánů. V reakci na snahu republikánů změnit volební obvody v republikány vedených státech, což by tuto stranu zvýhodnilo, se postavila ve Virginii za iniciativu, která by v tomto státě naopak zlepšila volební šance demokratů.
