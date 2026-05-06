FBI prohledala kancelář šéfky virginského Senátu, kritičky Trumpa a republikánů

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) kvůli možné korupci a nelegálnímu prodeji marihuany prohledal kancelář demokratické šéfky Senátu státu Virginie L. Louise Lucasové, kritičky republikánů a prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. Ve středu o tom informovala americká média.

Americký prezident Donald Trump.Foto: REUTERS
Stanice Fox News poznamenala, že Lucasová patří k vlivným virginským politikům a je spojenkyní tamní guvernérky Abigail Spanbergerové.

Agenti FBI se soudním povolením prohledali kancelář Lucasové v Portsmouthu a také blízkou výdejnu marihuany, kterou Lucasová spoluvlastní. Ve Virginii je legální užívání marihuany pro lékařské i rekreační účely. Tento americký stát povolil v roce 2021 držení menšího množství marihuany a lidem umožnil pěstovat až čtyři rostliny konopí na domácnost. Výdejny marihuany pro lékařské účely zde fungují od roku 2020.

Lucasová stanici Fox News řekla, že nemá tušení, co příslušníci FBI v její kanceláři dělají. Televize nicméně poznamenala, že už v minulosti kvůli obchodu, který spoluvlastní, čelila Lucasová tlaku. Vyšetřování ukázalo, že některé produkty mohly být špatně označeny a překračovat limity psychoaktivní složky THC.

Americká média poukazují na to, že Lucasová, která je velmi aktivní na sociálních sítích, se nebojí ostrých vyjádření na adresu Trumpa a jeho republikánů. V reakci na snahu republikánů změnit volební obvody v republikány vedených státech, což by tuto stranu zvýhodnilo, se postavila ve Virginii za iniciativu, která by v tomto státě naopak zlepšila volební šance demokratů.

Nejnovější
Scenes of destruction in the southern suburbs of Beirut

ŽIVĚ Izrael bez varování udeřil na Bejrút, cílem byl údajně vysoký velitel Hizballáhu

Izraelská armáda ve středu večer zasáhla hustě obydlenou čtvrť Ghobajrí na jižním předměstí Bejrútu, uvedla agentura NNA. Izrael zaútočil bez předchozího varování na libanonskou metropoli poprvé od příměří, které vstoupilo v platnost 16. dubna. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podle agentury AFP potvrdil, že nařídil útok na vysoce postaveného velitele Hizballáhu.

U.S. Secretary of State Marco Rubio holds press briefing at the White House

„Co je horší než komunista?“ Rubio drsně zaútočil na zemi svých rodičů

„Jediná horší věc než komunista je neschopný komunista,“ hřímal americký ministr zahraničí Marco Rubio na tiskové konferenci, kde ostře kritizoval zemi, odkud pocházejí i jeho rodiče. Donald Trump už dříve avizoval, že je připravený ostrov převzít a že si s Kubou může „udělat v podstatě cokoliv“.

