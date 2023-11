Nizozemsko může poprvé v historii vést žena. Favoritkou voleb je kurdská uprchlice

Nizozemsko a Česko mají kromě jiných věcí společné to, že v čele jejich vlád nikdy nestála žena. V západoevropském státě se to ale může velmi brzy změnit. Favoritem středečních předčasných parlamentních voleb v Nizozemsku je Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD), kterou vede dosavadní ministryně spravedlnosti Dilan Yesilgözová-Zegeriusová.

Průzkum agentury Ipsos lidovcům předpovídá zisk 29 procent hlasů, což by mělo stačit na vítězství. Yesilgozová-Zegeriusová ve vedení strany vystřídala odcházejícího premiéra Marka Rutteho, jehož vláda v červenci padla kvůli neshodám ohledně azylové politiky.

Šestačtyřicetiletá politička pochází z turecké Ankary z kurdské rodiny. Do Nizozemska přišla jako uprchlice se svojí matkou, když jí bylo osm.

Psal se rok 1985. Byla to doba, kdy v Turecka zuřila válka mezi armádou a separatisty ze Strany kurdských pracujících. Kurdové se nesměli hlásit ke své národnosti, pokud se chtěli vyhnout obvinění ze separatismu. Mnoho jich odešlo do exilu, včetně rodiny Yesilgözové-Zegeriusové. Její otec uprchl do Nizozemska už v roce 1980. Patřil k levicovým odborářům a po vojenském převratu v rodné zemi mu hrozilo zatčení.

Ve svém novém domově vstoupila Yesilgözová-Zegeriusová do politiky v roce 2014 jako radní amsterodamského obvodu. O sedm let později už byla v parlamentních volbách čtyřkou na kandidátce Lidové strany pro svobodu a demokracii a od ledna 2022 ministryní spravedlnosti.

Vyznává ekonomický liberalismus a ačkoliv tvrdí, že etnická a kulturní pestrost Nizozemska je jeho bohatstvím, chce omezit nelegální migraci. Označuje se za workoholičku, která kromě práce dělá tři věci: spí, cvičí a snaží se jíst zdravě.

"V Turecku moje rodina zažila, co znamená konec demokracie a vlády práva. Nizozemsko se pro nás stalo zemí svobody. Dnes považuju za velmi důležité hájit západní hodnoty," napsala v září v komentáři pro německý deník Die Welt.

V televizní předvolební debatě se tvrdě střetla s krajně pravicovým vůdcem Strany pro svobodu Geertem Wildersem. Ten tradičně staví volební program na odporu proti imigraci a islámu. "Nikdo si nemyslí, že Wilders bude premiérem pro všechny Nizozemce. Pořád mluví jen o zavření hranic a izolaci skupin obyvatelstva, které podle něj do Nizozemska nepatří," uvedla politička.

Wildersově straně poslední průzkum agentury Ipsos předpovídá 27 procent hlasů. O vítězství ve středečních volbách bojuje ještě levicová koalice zelených a Strany práce, jejímž lídrem je bývalý místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, průzkum jí přisuzuje 24 procent.

Nizozemský analytik kurdského původu Dindar Kocer řekl serveru Kurdistan 24, že v případě vítězství lidovců bude stát za pozornost, pokud Yesilgözová-Zegeriusová jako nová nizozemská předsedkyně vlády zavítá do Turecka. "Její rodina odešla ze země z politických důvodů. Pokud jako premiérka navštíví Turecko, postaví to tamní vládu do nepříznivého světla," uvedl analytik.

Yesilgözová-Zegeriusová není prvním politikem původem z muslimské země, který se prosadil v nizozemské politice. Už od roku 2009 je starostou druhého největšího města Rotterdamu Ahmed Aboutaleb, který se narodil v Maroku.