22. 4. Evženie
Zahraničí

"Fašistická kreatura". Ruský moderátor urazil Meloniovou, Italové si to nenechali líbit

ČTK

Italský ministr zahraničí Antonio Tajani v úterý oznámil, že si předvolal ruského velvyslance v Římě na protest proti velmi vážným a urážlivým výrokům ruského televizního moderátora Vladimira Solovjova na adresu italské premiérky Giorgii Meloniové. Vyjádření moderátora na adresu Meloniové ostře odsoudily strany italské vládní koalice i opoziční politici.

Foto: Pool
Podle italských médií Solovjov v ruské televizi označil Meloniovou za ostudu lidské rasy, certifikovanou idiotku a špatnou a zlou ženu. "Tahle Meloniová je fašistická kreatura, která zradila své voliče," řekl také přední ruský propagandista Solovjov. "Zrada je její prostřední jméno; zradila dokonce i (amerického prezidenta Donalda) Trumpa, kterému dříve přísahala věrnost," dodal.

Meloniová patří mezi Trumpovy nejbližší spojence. V poslední době se ale v některých věcech neshodli. Trump Meloniovou, stejně jako další evropské spojence, kritizoval za neochotu zapojit se do války, kterou vede s Izraelem proti Íránu. Minulý týden se také italská premiéra postavila proti Trumpovi, když vyjádřila podporu papežovi v jeho slovní přestřelce s americkým prezidentem.

Vztahy mezi Římem a Moskvou jsou napjaté od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.

"Horlivý režimní propagandista nemůže nikomu udílet lekce ani o soudržnosti, ani o svobodě. ... My na rozdíl od ostatních nemáme žádné pány a nepřijímáme žádné rozkazy," napsala v reakci na Solovjovovy urážky Meloniová na sociální síti X.

