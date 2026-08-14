Farage zvítězil v doplňovacích volbách, vrátí se do parlamentu

Lídr britské populistické strany Reform UK Nigel Farage vyhrál doplňovací volby v jihoanglickém přímořském letovisku Clacton, a vrátí se tak do britského parlamentu, informuje BBC. Politik v červenci po skandálu s nepřiznanými dary v hodnotě milionů liber oznámil, že se vzdává svého poslaneckého mandátu a bude se o něj znovu ucházet.
Farage ve volbách získal 22 239 hlasů, jeho hlavní vyzyvatel, parodický kandidát Hrabě Odpadkáč (Count Binface), obdržel 9455 hlasů. Hlavní tradiční britské strany se rozhodly do voleb nevyslat žádné kandidáty a postup lídra Reform UK označily za mediální trik.
Farageův plánovaný ranní projev byl v pátek zrušen, což strana Reform UK nezdůvodnila. Sčítání hlasů se také nezúčastnil, podle pozdějšího vyjádření strany mu to z bezpečnostních důvodů policie nedoporučila. Podle informací BBC ale policie žádnému kandidátovi vysloveně neřekla, aby se sčítání neúčastnil a naopak uvedla, že policisté byli nasazeni v přiměřené míře, aby zajistili bezpečnost všech kandidátů.
V projevu ke svým stoupencům Farage večer uvedl, že mu essexská policie „oznámila, že probíhá organizovaná kampaň s cílem narušit a znehodnotit výsledek“ voleb. V této souvislosti zmínil, že by ho navzdory rozhodujícímu vítězství mohly „zesměšňovat a ponižovat nicky“.
Farage minulý měsíc uvedl, že nové volby umožní jeho příznivcům posoudit obvinění, že řádně nenahlásil dar ve výši pěti milionů liber (142 milionů Kč) od miliardáře. O nový mandát se ucházel pod heslem „lidé proti establishmentu“.
Zákonodárci musí obvykle nahlásit dary přijaté v roce před volbami do jednoho měsíce od nástupu do funkce. Parlament zahájil ve Farageově případě vyšetřování. Farage tento dar označil za osobní a popřel, že by měl povinnost ho hlásit.
Volební obvod Clacton ve východní Anglii byl kdysi oblíbenou prázdninovou destinací Londýňanů, dnes je však upadajícím přímořským letoviskem. Její součástí je i vesnice Jaywick, která je považována za jednu z nejchudších v zemi. V parlamentních volbách v roce 2024 zde Farage získal 46 procent hlasů při volební účasti 58 procent.
Reform UK vznikla v listopadu 2018 jako Strana pro brexit, která hájila odchod Británie z Evropské unie bez dohody. V roce 2019 vyhrála britské volby do Evropského parlamentu, ale ve všeobecných volbách v tom roce nezískala žádné křeslo. V lednu 2021 se strana přejmenovala na Reform UK. Během pandemie covidu-19 vystupovala proti lockdownům. Od roku 2022 vedla kampaň na širší platformě, zejména se zavazovala snížit migraci, podporovala nízké zdanění a stavěla se proti vládní politice úspory energií.
V posledních letech Farage vzbudil pozornost třeba slovy o válce na Ukrajině. Krátce po ruském útoku v únoru 2022 například řekl, že k invazi na Ukrajinu vyprovokovalo ruského prezidenta Vladimira Putina rozšiřování Evropské unie a NATO na východ.
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