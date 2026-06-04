Farage vyzval dav k „čiré zuřivosti“. Země žije zbytečnou vraždou a fatální chybou policie

V britském Southamptonu vypukly protesty kvůli případu zavražděného osmnáctiletého studenta Henryho Nowaka. Policií zveřejněné záběry ukazují okamžik, kdy spoutaný Nowak žádá o pomoc a nemůže dýchat, zatímco zasahující policie podle záznamu nerozpoznala jeho zranění včas.
Protesty, které událost v posledních dnech vyvolala, se soustředily před policejní stanici, poté pokračovaly k domu rodiny Digwových ve čtvrti Portswood a St. Denys. Do ulic vyrazily stovky demonstrantů, část se zamaskovanými obličeji. Na policisty létaly kameny, lahve, židle i světlice.
Celkově došlo ke zranění jedenácti policistů a policejního psa. V souvislosti s tím byli dva lidé zatčeni, přičemž tento počet se může ještě zvýšit. Nowakova rodina protesty striktně odsoudila a vyzvala ke klidu.
Premiér Keir Starmer označil násilí při protestech za hanebné a nepřijatelné a lídra populistické strany Reform UK Nigela Farage obvinil z výzvy k násilí. Farage totiž vyzval k „čiré zuřivosti“ nad postupem policie a použil případ jako záminku k tvrzení, že britský systém systematicky zvýhodňuje etnické menšiny na úkor bělochů.
K vraždě mladého studenta došlo loni v prosinci v Southamptonu na jihu Británie. Nowak se večer vracel z večírku na vysokoškolské koleje, když ho Vickrum Digwa pobodal 21 centimetrů dlouhou dýkou, kterou podle svých slov nosil z náboženských důvodů.
Útočník si bezprostředně po činu navíc na mobilní telefon natáčel, jak se zraněný Nowak pokouší utéct, a pořizoval si detailní záběry oběti ležící na zemi. Když dorazili na místo policisté, útočník tvrdil, že jednal v sebeobraně, a ačkoli je pobodaný mladík prosil o pomoc, policisté jeho zranění ignorovali.
Za smrt studenta byl Digwa odsouzen na doživotí, s minimální dobou pobytu ve vězení 21 let. Video ze zásahu, které nyní policie zveřejnila, však spustilo řadu pochybností o postupu policie a její pomalé reakci na Nowakovo zranění.
Mladík přitom na záznamu policistům říká, že je pobodaný a nemůže dýchat. „Nemyslím si, kámo,“ odvětí jeden z nich. Sanitku zavolali policisté až po několika minutách, když mladík přestal reagovat a upadl do bezvědomí. Přibližně hodinu po útoku student na následky bodných zranění zemřel.
Vedení britské policie oznámilo přezkum instrukcí pro přístup k různým etnikům. Postup policie vyšetřuje nezávislý policejní dohled IOPC a zpráva se očekává do tří měsíců. Jeden ze zasahujících policistů na konci roku 2025 rezignoval, podle policie to však s případem nesouvisí. Tři zbývající jsou vyslýcháni jako svědci.