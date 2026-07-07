Farage se vzdává křesla poslance po zatajení daru. Půjde ale opět do voleb

Šéf britské protiimigrační strany Reform UK Nigel Farage dnes oznámil, že rezignuje na poslanecký post, ale bude usilovat o znovuzvolení v následných doplňovacích volbách. Farage oznámení učinil v projevu, kde se vyjadřoval k podezření, že neoznámil některé příjmy a tím porušil parlamentní pravidla. Politik jakékoliv provinění popřel.
"Rozhodl jsem se, že obyvatelé Clactonu by měli soudit mé činy," prohlásil Farage s odkazem na volební okrsek, kde ho lidé v roce 2024 do Dolní sněmovny zvolili. Jeho rezignace znamená, že v tomto obvodu budou vyhlášeny doplňovací volby. "Budu bojovat o vítězství," uvedl šéf Reform UK a zmíněné doplňovací volby označil za hlasování "lidu proti establishmentu".
Farage v současné době vyšetřuje dohledový orgán britského parlamentu kvůli tomu, zda měl oznámit dar za pět milionů liber (141 milionů Kč), který obdržel od miliardáře z oboru kryptoměn ještě před vstupem do parlamentu. Podle parlamentních pravidel musejí noví poslanci deklarovat finanční zájmy a takzvané registrovatelné benefity přijaté v předchozích 12 měsících. Osobní dary se mezi tyto dary nepočítají.
Farage už dříve uvedl, že pět milionů liber, které obdržel od britsko-thajského investora do kryptoměn Christophera Harbornea, než oznámil svou kandidaturu do parlamentu v roce 2024, byl bezpodmínečný dar nepodléhající povinnosti ho zveřejnit. Také uvedl, že peníze byly určeny na jeho osobní bezpečnost. Existenci daru potvrdil až ve chvíli, kdy o něm v dubnu informovala média.
Dnes Farage prohlásil, že neudělal nic špatného. "V žádném případě jsem neporušil zákon. Nezneužil jsem veřejné peníze," řekl v projevu, který odvysílala například stanice BBC News na svém webu.
Opoziční zákonodárci požadují i vyšetření darů od George Cottrella, podotkla agentura AP. List The Times před několika dny napsal, že v roce před zvolením poskytl Farageovi bezpečnostní služby, podporu na sociálních sítích a ubytování jeho dlouholetý spojenec Cottrell, který v roce 2017 ve Spojených státech nastoupil do vězení po přiznání viny v případu bankovního podvodu.
List uvedl, že Cottrell se také věnoval kryptoměnám. Mluvčí Farage o víkendu uvedl, že článek je "nepodložený a vykonstruovaný".
Pravicová protiimigrační strana Reform UK vede v celostátních průzkumech veřejného mínění, což z Farage činí možného budoucího premiéra po volbách v roce 2029 a zvyšuje potřebu kontroly financí strany i jejího lídra, napsala dříve agentura Reuters. Farage byl jedním z hlavních zastánců takzvaného brexitu, kdy Británie po referendu v zemi vystoupila v roce 2020 z Evropské unie.
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